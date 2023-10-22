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العلم الأردني يرفرف عاليا في افتتاح الألعاب البارالمبية بالصين

10/22/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رفرف العلم الأردني عاليا في سماء الصين مساء يوم أمس، خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، بمشاركة واسعة.
وحظي لاعبا المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي عبدالكريم خطاب وثروت الحجاج بشرف حمل العلم الأردني خلال حفل افتتاح الدورة.
ويُشارك في منافسات دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) أكثر من3 آلاف رياضي يُمثلون 44 وفداً ويتنافسون في 22 رياضة، حيث يتوقع أن تحظى البطولة بتنافس قوي بين المشاركين الباحثين عن الميداليات الملونة.
وكانت منتخباتنا الوطنية المشاركة في الألعاب الآسيوية البارالمبية قد وصلت إلى مدينة هانغتشو الصينية يوم الأحد الماضي وباشرت تدريباتها في الصالات الرياضية المخصصة للمنافسات.
وتسجل اللجنة البارالمبية الأردنية مشاركتها الرابعة في الألعاب الآسيوية البارالمبية حيث نجحت في النسخ الثلاث الماضية في نيل 17 ميدالية ملونة (5 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات).
وافتتح الأردن مشاركته في الألعاب الآسيوية منذ النسخة الأولى والتي استضافتها مدينة هانغزو الصينية عام 2014 ونال خلالها5 ميداليات من بينها 3 ذهبيات وبرونزيتان وفي النسخة الثانية والتي استضافتها مدينة انتشون الكورية الجنوبية نال الأردن 9 ميداليات من بينها ذهبية واحدة و4 ميداليات فضية و4 ميداليات برونزية وفي النسخة الأخيرة والتي أقيمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عام 2018 نالت البعثة الأردنية 3 ميداليات من بينها ذهبية واحدة وفضيتان.

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