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السيارات تتضامن مع غزة بإلغاء الباها وسباقات أخرى

10/22/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






لم تجد الأردنية لرياضة السيارات بدا من إلغاء السباقات بما في ذلك "الباها"، نصرة لغزة وتعبيرا عن التضامن مع أهلها الصامدين في وجه الإجرام الصهيوني.
وأعلنت اللجنة المنظمة لرالي الأردن الصحراوي العالمي (الباها) أمس، إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل
وسبق للجنة المنظمة لبطولة ماونتن ديو للدرفت، تأجيل الجولة الثالثة من البطولة التي كانت مقررة الجمعة الماضية، وتقرر أيضا إلغاء سباق تسلق مرتفع البانوراما، الذي كان مقررا يوم الجمعة المقبل بالبحر الميت.
وتضامن سائقون محليون وعرب مع الأهل في غزة، من خلال تعليقات ونشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن غضبهم لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قبل آلة البطش الاسرائيلية.
وأيد السائقون قرارات إلغاء السباقات أو تأجيلها، تضامنا مع أهل فلسطين عامة وغزة خاصة، داعين الله عزوجل أن ينصرهم ويمنحهم القوة لمواجهة الإجرام الصهيوني القاتل للاطفال والشيوخ والنساء.
وقالت السائقة الأردنية نانسي المجالي في تصريحات لـ"الغد": "يعجز الانسان عن وصف شعوره، كلنا لدينا المشاعر ونفس الصدمة ونفس الرأي، ما يحدث في غزة لا يخضع للمنطق".
من جهته، قال السائق سلامة القماز: "الأوضاع في غزة تدمي العين، إيمان الشعب الفلسطيني بالله قوي جدا، وأتمنى من الله النصر القريب، وأن تصل المساعدات والامدادات لهم، حيث يعاني أهالي غزة من انعدام المياة والطعام والوقود".
وأشار ملاح الراليات عطا الحمود: "أتضامن بكل قواي مع شعبنا في غزة، وأقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يصبر أهلنا في غزة، ويخفف عنهم مصابهم في ظل أوضاع عنيفة تسود القطاع، ورحم الله شهداء فلسطين".
ونوه السائق عيسى أبو جاموس: "لا كلام عند شده الألم، لما يعانيه أهلنا في غزه من حرب إبادة ومحاوله ترحيلهم، ما ذنب أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ومنازل أهلنا في غزة؟ ضعف وقلة حال لنا في الرد على هذا العدو الغاشم، وما لنا إلا الدعاء لأهلنا ودعمهم، بما نستطيع من دواء وغذاء للتخفيف عن الحصار اللاإنساني الذي ينتهجه الصهاينة، وأتمنى تكاتف كل الأهل في الأردن مع أهلنا في غزة، ليس في مظاهرات واعتصامات بل أيضا من خلال حملات لجمع تبرعات لأهلنا في غزة الصمود".
إلى ذلك، قال السائق مصطفى عطاري: "ما يحدث في غزة عبارة عن مجزرة، نحن متأكدون من زوال إسرائيل عاجلا أم آجلا، واتمنى أن ما يتم تداوله من صور وفيديوهات لأهالينا في فلسطين على مواقع التواصل، ألا يكون سببا في إحباطنا وانكسارنا، الشهداء في مكان أفضل الآن، ونحن سنبقى ثابتين".

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