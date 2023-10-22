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منتخب السيدات يلجأ للخطة ب بعد إلغاء وديتي هونغ كونغ

10/22/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






لم يجد المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم سبيلا إلا اللجوء لخوض عدد من المباريات الودية مع فرق من الفئات العمرية للذكور خلال فترة التوقف الدولية من 23 وحتى 30 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، في ظل إلغاء المباراتين الوديتين اللتين كانتا مقررتين أمام منتخب هونغ كونغ في عمان يومي 26 و29 الشهر الحالي، حيث جاء إلغاء الوديتين بسبب الأوضاع التي تعيشها المنطقة والمتمثلة بالعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.
وبدأ الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش خلال الأيام الماضية، بالترتيب مع عدد من الأندية لإجراء مباريات على ملعب جاوا، والذي كان ستقام عليه مواجهتي هونغ كونغ، فيما لم يتم التواصل مع نادي الحسين إربد للسيدات، والذي شكل فريقا جيدا مؤخرا، بضم عدد من اللاعبات أصحاب الخبرات، ويشارك في دوري الدرجة الأولى.
ولم يخض المنتخب أي مباراة ودية أو رسمية منذ خروجه من التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وذلك عندما واجه منتخب أوزبكستان في شهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث غاب أيضا عن فترة التوقف الدولية الماضية التي أقيمت في منتصف شهر تموز (يوليو) الماضي.
ويقام تدريب المنتخب الحالية بحضور 22 لاعبة هن: شرين الشلبي، سرين احريبي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي وجنى العيساوي، فيما تم استبعاد جود الشنطي بداعي الإصابة، وسلوى خليل لظروف خاصة باللاعبة.
ومن المنتظر أن تلتحق لاعبات المنتخب المحترفات بالخارج خلال اليومين المقبلين، والبالغ عددهن 7 لاعبات، وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي) وبانه البيطار، فيما لن تلتحق لاعبة يونيون برلين الألماني سارة أبو صباح لظروف خاصة.
ويعد قدوم عدد من اللاعبات المحترفات في الخارج، فرصة للمدرب أبو هنطش لرؤيتهن للمرة الأولى منذ تسلمه المهام الفنية، حيث بدأ بقيادة تدريبات المنتخب قبل شهر تقريبا، ولم تسنح له فرصة في الفترات الماضية بإجراء تجمعات للمنتخب الوطني، في ظل تزامن فترة تسلمه مع انطلاق دوري المحترفات.
ويواصل المنتخب تدريباته اليومية على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة، ومن أهمها بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل، فيما لم يحدد الاتحاد الآسيوي بعد موعد التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2026.
وأظهر منتخب السيدات خلال الأيام الماضية دعمه لأهالي قطاع غزة، من خلال ارتدائه الكوفية الفلسطينية المرتبطة بالشماغ الأردني، قبل خوض إحدى التدريبات.

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