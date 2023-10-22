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تأجيل بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة

10/22/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر الاتحاد العربي لكرة الطاولة، تأجيل بطولة الأندية العربية أبطال الدوري، والتي كان من المقرر إقامتها في لبنان أواخر شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وذلك بسبب الأحداث الجارية حاليا في المنطقة، إضافة إلى استشهاد رئيس الاتحاد الفلسطيني محمد الدلو وأفراد عائلته كافة، في غارة جوية نفذها الجيش الصهيوني على منزله في قطاع غزة.
ولم يعلن الاتحاد العربي عن الموعد الجديد لإقامة البطولة، في الوقت الذي أكد فيه على أن البطولة ستقام في لبنان، مثلما أعلن عن عقد اجتماع الجمعية العمومية خلال شهر شباط (فبراير) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي الذي حضر الاجتماع، إلى أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وافقوا على قرار تأجيل البطولة بسبب الأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة حاليا، إلى جانب استشهاد رئيس الاتحاد الفلسطيني، لافتا إلى أن الاتحاد الأردني يقف دائما إلى جانب الأشقاء العرب في أي قرار يصب في مصلحة اللعبة.
وكان فريق النادي الأرثوذكسي، أبدى رغبته بالمشاركة في بطولة الأندية العربية أبطال الدوري.
من ناحية أخرى، عقد الزعبي العديد من اللقاءات التشاورية خلال تواجده في الدوحة لحضور بطولة قطر الدولية للشباب والناشئين، والتي ركزت على توفير المزيد من المعسكرات التدريبية للمنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة، والتي تعتبر الأهم على أجندة الموسم 2024، خصوصا التي تتعلق بتصفيات غرب آسيا للرجال والسيدات، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث شدد الزعبي على أهمية الاستفادة من العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأردني بالاتحادات العربية والقارية، في الوقت الذي أكد فيه أن الاتحاد سيعمل على توفير المتطلبات الفنية كافة، للمنتخبات الوطنية التي ستشارك في الاستحقاقات المقبلة، سواء منتخبات الفئات العمرية التي يركز عليها الاتحاد كثيرا نظرا لأهميتها في تطوير المستوى الفني العام، أو منتخبي الرجال والسيدات في المنافسة وبكل قوة على ألقاب البطولات المقبلة، وخصوصا في حجز بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ينتظر أن تقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، على أن يتم تحديد مكان إقامتها لاحقا حسب تأكيد الزعبي.

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