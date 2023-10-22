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رفع العلم الفلسطيني في الدوريات الأوروبية انتصار للقضية

10/22/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






أكدت الجماهير الأوروبية لكرة القدم، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمعات الأوروبية، مساندتها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الغاشم الذي تتعرض إليه فلسطين عامة وغزة خاصة، عندما حرصت هذه الجماهير على رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات، خلال المباريات في الدوريات الأوروبية، مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وغيرها من الدوريات.
وكشفت مدرجات المباريات الجماهيرية في الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي، أول من أمس، عن انتصارها للقضية الفلسطينية وتعاطفها مع شعبها في وجه آلة الحرب الإسرائيلية، عندما حرصت هذه الجماهير على رفع العلم الفلسطيني، تعبيرا عن التضامن والتعاطف مع الشعب الفلسطيني، ورسالة أيضا إلى العالم بضرورة وقف العدوان على غزة في انتصار للقضية الفلسطينية.
ورغم مواقف الحكومات الأوروبية المساندة للاحتلال، إلا أن المباريات أكدت، أن عددا كبيرا من أبناء المجتمع الأوروبي، لا يؤيدون مواقف حكوماتهم، بدليل رفع العلم الفلسطيني في المباريات الجماهيرية، في مشهد يعكس عدالة القضية الفلسطينية حتى عند الغرب.
ورفعت الجماهير الأعلام الفلسطينية، في أكثر من ملعب تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حيث شهدت مباراة فريقي ريال سوسييداد وريال مايوركا في إطار الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني، قيام عدد كبير من مشجعي سوسييداد في التعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين عبر رفع أعلام فلسطين في المدرجات بأعداد كبيرة، فيما كان مشجعو نادي أوساسونا أول من بادروا بهذه اللفتة الداعمة عبر رفع أعلام فلسطين في مدرجات ملعب "إلـ سادار" في بامبلونا، وذلك على هامش مواجهتهم مع غرناطة في افتتاح مباريات الجولة ذاتها.
ويرى مراقبون، أن أندية إقليم الباسك، ستواصل دعم ومساندة الفلسطينيين، وذلك نظرا لتشابه الأفكار والمعتقدات بين الفلسطينيين وشعب الإقليم، فيما يتعلق بناحية النضال ضد الاحتلال والتطلع إلى الاستقلال، في أبسط حقوقهم التي يدافعون عنها.
ومنذ بدء معركة "طوفان الأقصى"، تقف جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي مؤازرة للشعب الفلسطيني في نضاله للتحرر من الاحتلال، وذلك من خلال مواصلة رفع الأعلام الفلسطينية في مباريات النادي التي يخوضها في المسابقات المحلية والأوروبية وحتى تلك التي تقام في مسرح الأحداث العالمي.
وظهرت أعلام فلسطين مؤخرا في مدرجات ملعب "آنفيلد"، خلال استضافة ليفربول لجاره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في رسالة دعم للشعب الفلسطيني تتحدى قرارات رابطة "البريميرليغ" حول منع رفع أي أعلام تعنى بالصراعات السياسية.
ويقول لاعب فريق نادي السلط لكرة القدم عبدالله ذيب: "الرياضيون يتأثرون بالأحداث السياسية، ونحن كلاعبين لا نتردد في بث رسائل الدعم بأرضية الملعب، وهي الطريقة ذاتها التي تنتهجها الجماهير المساندة للقضية الفلسطينية العادلة، ما تقوم به الجماهير في مدرجات الملاعب المحلية والعربية والأوروبية مهم من أجل إيصال الصورة الصحيحة حول الظلم والتهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون من قبل الاحتلال، الذي يواصل جرائمه دون محاسبة".
من جانبه، أكد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة السلة أحمد الحمارشة: "الرياضة أفضل طريقة ومنبر لمخاطبة العالم الغربي وايصال القضية العادلة للعالم بعيدا عن حملات التزييف التي نراها اليوم، يمكن من خلال تضامن الجماهير وحتى اللاعبين تغيير القناعات وبناء الفكرة الصحيحة، ولنا أن نتخيل أعداد المتابعين للاعبين وحتى الأندية عند نشر مثل هذه الصور في حساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي".
لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، يقول: "يمكن إيصال صوت صارخ إلى العالم الغربي من خلال الميدان الرياضي وفي مختلف الألعاب، لا شك أن ترديد الهتافات في الملاعب الداعمة للقضية الفلسطينية ورفع الأعلام الفلسطينية وقيام بعض اللاعبين بالاحتفال بتسجيل الأهداف من خلال إشارة النصر أو القيد، من شأنه أن يساهم ببث رسائل صحيحة تدفع الجماهير للضغط على حكومات بلادهم، أقلها بتجنب دعم الاحتلال، إذا لم تنجح بتبني قضيتنا العادلة".
ويبدو أن حملات التضامن التي تشهدها الملاعب الرياضية مع القضية الفلسطينية، لا تتوافق مع السياسات الحكومية للعديد من دول العالم الغربي، التي هرعت لإعلان تضامنها المطلق مع الاحتلال بحثه على مواجهة التهديدات وإقامة دولته المزعومة، في مشهد يجسد مقولة "الرياضة تصلح ما أفسدته السياسة"، لكن آلة الحرب الإسرائيلية بدأت أدواتها تطال كل من يتعاطف مع ضحايا غزة، في مشهد يجسد ازدواجية المعايير وطريقة تعاطي الغرب مع القضايا المهمة.

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