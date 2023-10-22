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المصارعة يحصد 380 ألف دينار من عوائد الاستضافات

10/22/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






صادق مجلس إدارة اتحاد المصارعة، على التقرير المالي المعتمد لاستضافة المملكة لبطولتي آسيا للشباب والناشئين، وبطولة العالم تحت 20 عاما، في وقت سابق من العام الحالي، حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح للبطولتين 380 ألف دينار.
ووفقا للتقرير المالي، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، فقد بلغ مجموع الإيرادات لبطولة آسيا 469 ألف دينار وبلغت المصاريف 343 ألف دينار وبصافي أرباح 126 ألف دينار، فيما بلغت إيرادات بطولة العالم 759 ألف دينار وبلغت المصاريف 505 آلاف دينار، وبصافي أرباح 254 ألف دينار.
وقال رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة في حديثه لـ "الغد": "هذه الإيرادات تحفزنا على مواصلة تكثيف الجهود للارتقاء باللعبة، كما أنها ترفع من تقييم اتحاد المصارعة لدى اللجنة الأولمبية وتؤكد وجود استراتيجيات للتطوير والنمو والعمل على أرض الواقع، وبشكل يساهم في زيادة الدعم المقدم إلينا خلال العام المقبل".
وتابع: "الحل الوحيد للاتحادات الرياضية، وخاصة على صعيد الألعاب الفردية هو استضافة البطولات لتعزيز التدفق النقدي للاتحادات الأهلية، كما أن فوائدها كثيرة بعيدا عن الإيرادات المالية، حيث إنها تمثل فرصة احتكاك للاعبين، وتكسب أركان المنظومة خبرات مهمة للتفاعل مع المجتمع الدولي".
وأضاف: "هذه العوائد تشكل انتعاشة مالية جيدة بالنسبة لنا، وبشكل يمكننا من المشاركة المدروسة في البطولات الدولية والإقليمية على نحو فاعل، لا يخفى على أحد أن لعبة المصارعة المحلية شهدت تراجعا سابقا لقلة المشاركات وضعف الاحتكاك والقاعدة، لكننا اليوم نسير في الطريق الصحيح لإعادة اللعبة إلى مسارها الصحيح"، مؤكدا أن دراستهم العديد من المشاريع الاستثمارية الرياضية، التي ستعود بالفائدة على أسرة لعبة المصارعة على المدى القصير.
ولم يخف العواملة حقيقة تقدمهم لاستضافة المزيد من البطولات الإقليمية في العام الجديد للبناء على النجاحات المتحققة من الاستضافات السابقة، مشيرا في هذا الصدد: "تقدمنا بطلب استضافة بطولة آسيا تحت 15 و20 عاما، وبطولة آسيا تحت 17 و23 عاما للجنسين، وواثقون من استضافة إحدى البطولتين".
واستطرد: "ندرس أيضا استضافة بطولة مصارعة شاطئية وبناء قاعدة لها في الأردن، خاصة وأنها من الألعاب الرياضية المرشحة للاعتماد في دورتي الألعاب الأولمبية في العامين 2028 و2032، ونريد أن يكون لنا حضور فيها"، مشددا على أن الخطوة الأولى تتمثل بزيادة عدد المدربين والحكام وزيادة قاعدة ممارسي اللعبة، لضمان تطبيق الخطط المستدامة لاتحاد المصارعة على المدى القصير.
وأكد العواملة، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العرب للرجال، والتي تقام في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بالعراق، على أن يسبقها إقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني للرجال (حرة وروماني) والسيدات، تأهبا للمشاركة العربية، حيث يأتي هذا المعسكر ضمن بروتوكول التعاون بين الجانبين، علما بأن هذه المشاركة العربية تأتي في إطار مساعي اتحاد اللعبة لتقييم أداء منتخب الرجال.
إلى ذلك، أنهى المدربان صالح زريقات ويحيى أبو طبيخ مشاركتهما في بطولة العالم للماسترز، التي أقيمت مؤخرا في مدينة "أثينا" اليونانية، حيث حقق صالح زريقات الميدالية الفضية في المصارعة الحرة وزن (130 كغم)، فيما حقق يحيى أبو طبيخ ميداليتين برونزيتين في المصارعة الحرة والرومانية بوزن (100 كغم).

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