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هذا ما اتفقنا عليه.. باسم يوسف يكشف كواليس مقابلته مع مورجان

10/22/2023 2:25:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبدو أن الجمهور على موعد مع جولة ثانية من المقابلة التاريخية التي حطمت أرقام المشاهدة في برنامج المذيع البريطاني بيرس مورغان.
فبحسب ما كشفه مورغان على حسابه عبر منصة "X"، يبدو ان الطرفان اتفقا على تكرار التجربة والقيام بجولة ثانية من المقابلة، التي حصدت أكثر من 15 مليون مشاهدة حتى الآن، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي أجراها مورغان منذ إطلاق برنامجه.

وكان قد استضاف مورغان الفنان المصري باسم يوسف قبل عدة أيام لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وفاجأ يوسف الجميع بذكائه واستخدامه الماهر للكوميديا السوداء للتعبير بحرية وشفافية تامة عما فشل الكثيرون في البوح به على الشاشات الأمريكية والبريطانية.

يذكر أنه، وخلال المقابلة، تمكن يوسف من إرباك مورغان بشكل واضح، اكثر من مرة، في حين يعتبر مورغان أحد أشهر المذيعين في الغرب.

هذا الارباك تسبب في تجلّي الإعجاب بيوسف على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، ووصفتها وسائل إعلام غربية، بأنها "ألقت الضوء بشكل كبير على المعاناة التي يواجهها الفلسطينيون وقد تسببت في تغيير وجهات النظر للكثيرين بشأن هذا الصراع".

من جهته، عبر مورغان عن سعادته بالتفاعل غير المسبوق الذي شهده برنامجه، وكتب عبر حسابه في منصّة "إكس":"حصدت مقابلتي مع باسم يوسف 15 مليون مشاهدة حتى الآن، مما يجعلها المقابلة الأكثر مشاهدة التي أجريتها منذ إطلاق برنامجي".

ليرد باسم يوسف: "لنجرِ جولة ثانية. لقد استمتعت حقاً بالحوار معك. لنجرِ مقابلة في الاستوديو أثناء تناول القهوة بدلاً من الاستعانة بسمّاعة أذن معطّلة. مَن كان يتخيل؟ حتى شهر آذار الماضي كنت محظوراً من حسابك على المنصّة. كان تصرّفاً لطيفاً منك على الرغم من أنّك اكتشفته قبل دقيقة واحدة من ظهورنا على الهواء. ولكن منذ ذلك الحين أجرينا محادثات رائعة. كما قلت: أنا أكره آراءك يا بيرس. ولكن الحديث معك عبارة عن متعة مطلقة. دعنا نقوم بذلك مجدداً في برنامجك. أعيدوا نشر هذه التغريدة إذا كنتم ترغبون في رؤية الجولة الثانية. لنقم بحلقة في سياق "الهالوين"".

وعلّق بيرس على منشور باسم بالإيجاب، ممّا يؤكّد أن الطرفين على استعداد للقيام بحلقة ثانية، يُرجح كثيرون أنها ستشهد تفاعلاً أكبر من الأولى وتحقق مشاهدات قياسيّة. -وكالات

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