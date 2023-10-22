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بعد دقيقة صمت من أجل الشهداء.. إليسا من حفلها بألمانيا: مضطرة أعمل شغلي

10/22/2023 2:25:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قبل حفلها الغنائي في مدينة كريفيلد بألمانيا، أبدت المغنية اللبنانية إليسا دعمها القوي للقضية الفلسطينية.
في مقطع فيديو تداوله مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، طلبت إليسا من الجمهور الوقوف دقيقة صمت تضامنًا مع فلسطين، قائلة: "أنا مضطرة لأكمل حفلي، لأنه يجب علي أن أقدم عرضي. ولكن سنقوم بأخذ دقيقة صمت لنوقف كل شيء من أجل فلسطين وتكريم جميع الشهداء".






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