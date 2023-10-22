بعد دقيقة صمت من أجل الشهداء.. إليسا من حفلها بألمانيا: مضطرة أعمل شغلي

بعد دقيقة صمت من أجل الشهداء.. إليسا من حفلها بألمانيا: مضطرة أعمل شغلي
التاريخ
10/22/2023 2:25:54 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قبل حفلها الغنائي في مدينة كريفيلد بألمانيا، أبدت المغنية اللبنانية إليسا دعمها القوي للقضية الفلسطينية.
في مقطع فيديو تداوله مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي، طلبت إليسا من الجمهور الوقوف دقيقة صمت تضامنًا مع فلسطين، قائلة: "أنا مضطرة لأكمل حفلي، لأنه يجب علي أن أقدم عرضي. ولكن سنقوم بأخذ دقيقة صمت لنوقف كل شيء من أجل فلسطين وتكريم جميع الشهداء".
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