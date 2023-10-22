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قراصنة يستغلون ثغرة في شبكات سيسكو للتسلل للأجهزة

10/22/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حذر باثون من قراصنة يستغلون ثغرة أمنية في برنامج شبكات شركة مستلزمات شبكات المعلومات الأميركية "سيسكو" للتسلل إلى عشرات الآلاف من الأجهزة. وكانت "سيسكو"، حذرت الأسبوع الماضي من وجود ثغرة خطيرة في تطبيق "آي أو إس إكس إي"، الذي يستخدم في تشغيل مجموعة واسعة من معدات الشبكات التي تنتجها الشركة، مشيرة إلى أن قراصنة يستغلون هذه الثغرة بنشاط.
وأضافت، أنه تم اكتشاف الثغرة في واجهة إدارة الويب لتطبيق "آي أو إس إكس إي"، والتي يمكن استخدامها عندما يتصل الجهاز المتضرر بالإنترنت، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت". من جانبه، ذكر موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أن قائمة الأجهزة التي تعمل بتطبيق "آي أو إس إكس إي" تضم محولات المؤسسات ووحدات التحكم اللاسلكي ونقاط الوصول إلى شبكة الاتصالات وأجهزة الراوتر الصناعية، وهي أجهزة تستخدمها الشركات والمؤسسات الصغيرة لإدارة شبكاتها بطريقة آمنة. وفي رسالة عبر الإنترنت ذكرت شركة "تالوس" لأمن المعلومات التابعة لشركة "سيسكو"، أنه حتى الآن يستغل قراصنة غير معروفين الثغرة الأمنية المعروفة باسم "يوم الصفر"، وهي نوع من الثغرات التي اكتشفها القراصنة ويستخدمونها منذ 18 أيلول (سبتمبر) الماضي، قبل أن تتمكن الشركة المنتجة من معالجتها. وأضافت "تالوس"، أن القراصنة الذين ينجحون في استغلال الثغرة يسيطرون تماما على الجهاز الضحية، مما يسمح لهم القيام بأنشطة غير مرخصة على شبكة الشركة الضحية.
ولم تكشف "سيسكو"، عن حجم عمليات القرصنة التي تمت عبر هذه الثغرة حتى الآن. وفي الوقت نفسه، يقول محرك البحث على الأجهزة والأصول المرتبطة بالإنترنت "سينسيس": "إنه لاحظ نحو 42 ألف جهاز من أجهزة "سيسكو" تضررت من عمليات قرصنة في يوم 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي،.

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