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أطفال يرسمون مستقبل فلسطين بألوان الحرية والنصر

10/22/2023 2:25:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






قصاصات أوراق، أقلام وألوان، أعواد، وغيرها من الأدوات التي نثرت على الطاولة الدراسية، يستخدمها محمد (11 عاما) وأشقاؤه الصغار، لإنجاز لوحات مزينة بعلم "فلسطين"، ورسومات ممزوجة بعبارات تحاكي صمود أهل غزة والدعوة بالرحمة للشهداء، وبخاصة أقرانهم من الأطفال الأبرياء، الذين ذهبوا ضحية القصف المستمر على قطاع غزة.
ومنذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر)، استيقظ العالم على أحداث "طوفان الأقصى"، وما تبعها من أخبار العدوان على غزة، من مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، حتى بات الأطفال يتشاركون مع عائلاتهم تلك الأوجاع التي تصيب المجتمع، جراء المشاهد المؤلمة يومياً، الأمر الذي جعل الأطفال أكثر فضولا لمعرفة المزيد عن القضية الفلسطينية، إذ يتسنى للأهل سرد قصص الآباء والأجداد وعلاقتهم بالأرض.
تقول راما تيسير "منذ الصغر غرست داخل طفليّ حب فلسطين وعدم تقبل العدو الإسرائيلي المغتصب، ومن خلال حديثي المستمر لهما ومراقبتهما عند الدعاء لغزة بالنصر والرحمة للشهداء، والأمل بعودة الأرض إلى أصحابها، ومشاركتهما الدعاء، كرست أهمية الاطلاع والوعي بما يحدث، ما دفعهما للتعبير عن هذه المشاعر من خلال الرسم أو الكتابة".
وتؤكد تيسير، أنه ومنذ بداية العدوان على غزة، وهما يعبران عن حب فلسطين من خلال رسوماتهما، لخريطة فلسطين، قبة الصخرة، وعلم فلسطين بأحجام متنوعة، وقاما بقص أوراق ورسم علم فلسطين ووضعه على أعواد خشبية، ليرفعوه عاليا من نوافذ السيارات.
لمست تيسير تلك المشاعر البريئة النابعة من طفليها، وطريقة تعبيرهما العفوية، كونها تعبر عن حبهما للوطن المحتل، وذلك من خلال مراقبة طبيعة الرسومات التي قاما برسمها، والعبارات التي كتبها كل منهما، بل إنهما تعمدا حفظ أبيات شعرية تتغنى بحب فلسطين، والتدرب على إلقائها في المنزل أو الإذاعة المدرسية، وفق قولها، وهذا جعلها على يقين أن الأجيال جميعها تتوارث حب الأوطان والاهتمام بالقضايا القومية من خلال الأهل والمجتمع.
التربوية والمرشدة النفسية رائدة الكيلاني، تؤكد أن الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع والحضارات، وتقوم من خلال ما تقوم به الأسرة من مجهود في تربية جيل واع ومثقف ومنتم، مبينة أن نجاح أي قضية يكون بنجاح ما تقوم به الأسرة أثناء تربية أطفالها.
وترى الكيلاني، أن الأطفال اليوم يعبرون عن مشاعرهم المكتسبة من خلال عائلاتهم، فالطفل الذي يستمع عن قصص فلسطين، وعن تاريخها وحب الوطن، فإن هذا الحب يأتي من الأسرة، والتي تنقلها لأطفالها من خلال التعبير عن مشاعرهم ومن خلال سرد قصص جميلة عن الوطن، وعن حزنهم عند الحديث عن ذكريات "قصص التهجير القسري للأهالي والأجداد".
وتشير الكيلاني، كذلك، إلى أن نمو حب القضية الفلسطينية يأتي من أساس متين وتربية قومية، توعي الجيل بأهمية مقدساته وقضاياه، والمحافظة عليها، وخاصة عند الحديث عن فلسطين.
وتضيف الكيلاني، أن وجود القدوة في حياة الطفل والتي عادة ما تكون الأبوين، مهم جداً؛ فالأطفال قادرون على التعلم من خلال القدوة أكثر مما يتعلمونه من طرق تقليدية أخرى.
ومن خلال إيمان الأسرة بقضية فلسطين وتقدير أهميتها، يكون هناك متابعة من قبلهم لكل ما هو جديد من أحداث، بحسب الكيلاني، وهذا يجعل الطفل يتساءل عن الطريقة التي يمكن أن يقدموا فيها المساعدة لهم، والتي تظهر أن الطفل له طرقه في التعبير عن فرحه وعن حزنه وعن غضبه، وعادة ما يكون من خلال أدواته البسيطة ذات التأثير الكبير، كتلوين علم فلسطين، أو رسم الشهيد محفوفا بملائكة الرحمة، أو رسم الشهيد في مكان جميل أخضر تعبيرا عن أنه في الجنة، أو رسم خريطة فلسطين، ومن مظاهر التعبير التي تجدها اليوم في كثير من المدارس، قراءة الشعر وعرض الرسومات التي تعبر عن الانتماء لقضية فلسطين.
وتقول إسراء عبد الرحمن، وهي معلمة في إحدى المدارس الخاصة، إن ما تشاهده اليوم من مشاعر صادقة من الأطفال رغم صغر سنهم، تعبر عن انتمائهم وحبهم لفلسطين، يبين أن هذه القضية لا تموت ولا يمكن نسيانها، مبينة أنها تتلقى بشكل يومي رسومات منهم، تتنوع بين أعلام، شجر الزيتون، صورة الشهداء مبتسمين، أو خريطة فلسطين، إذ إن كل طفل يرسم القضية بما علق في ذهنه مما يشاهده وما يسمعه من ذويه.
وتبين عبدالرحمن، أن طرق تعبير الأطفال مختلفة، وهذا ما تشاهده منذ عشرة أيام مضت وبشكل يومي، إذ جاء أحد طلابها وطلب أن يكون له فقرة في إذاعة المدرسة للدعاء لفلسطين وأهلها وللشهداء والمقاومين، وبالفعل بشكل يومي يقوم بالدعاء لهم أمام طلبة المدرسة.
ووفق عبدالرحمن، فإن الأطفال يعبرون عن حبهم وانتمائهم من خلال ما يتقنونه كرسومات وغناء وحفظ الأشعار، يعبرون بحب وبراءة طفل، الأمر الذي ينقل القضية من جيل إلى آخر بشكل مستمر، إذ إن بعض الأطفال الذين لا يعرفون شكل خريطة فلسطين، طلبوا منها أن يقوموا برسمها من خلال "يوتيوب"، وإعادة نشرها في المدرسة.
تتفق التربوية الكيلاني والمعلمة عبد الرحمن، على أن حب الوطن وحب فلسطين لا يمكن أن يكون آنيا ومؤقتا، بل هي قضية عقائدية ولها أهميتها الكبرى، ومن خلال ما يعيشه الأطفال، ومنهم لأول مرة، أدى إلى نشأتهم على حب فلسطين في قلوبهم وتعبيرهم عن هذا الحب بأدواتهم البريئة.

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