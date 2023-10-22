السياسة والمجتمع ومكانة 360 يرصدان حرب الروايات على غزة

عمان - أطلق معهد السياسة والمجتمع بالتعاون مع مكانة 360 رصد بعنوان "حرب الروايات على وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي حول الحرب على غزة".



وجاء في الدراسة التي رصدت مواقع التواصل الاجتماعي محليا وعالميا في الفترة بين ٧ و ٢٠ تشرين اول الحالي ان هناك أكثر من 1.8 مليار حوار وتفاعل رقمي في الأسبوعين وبمعدل 100 ألف حوار في الساعة.









وذكرت ان حجم الحوارات والمنشورات في المملكة بلغت ٣.١ مليون حوار ومنشور، وحجم التفاعل بلغ ٤٣.٨ مليون تفاعل.

كما تجاوز حجم المحادثات العالمية عبر الإنترنت 311 مليون محادثة و1.5 مليار تفاعل في 14 يوماً فقط.



تضاعفت إحصائيات التفاعل العالمي خلال الأسبوع الأخير بنسبة تجاوزت 200% على بعض المستويات.









مع نهاية الأسبوع الثاني كانت الحوارات والتفاعلات على اللغة الإنجليزية قد تناصفت تقريباً بين الروايتين، بعد أن شهدت هيمنة إسرائيلية على ما قبل مجزرة المعمداني.









كان تويتر (X) المنصة الرئيسية للحوار والتفاعل وحيث أن 96.5% من الحوارات و 76% من التفاعل كانت عليه، تلاه تيك توك بنسبة 10.5%. %27 من الحوارات قادمة من الولايات المتحدة، تليها الهند بنسبة 7.4% والسعودية بنسبة 5.6% من حيث اللغات هيمنت اللغة الإنجليزية على المشهد بنسبة قاربت 54%، تليها العربية 12.6% وتراجعت الإسبانية لمقدار العربية قبل أسبوع وكانت 11% فقط من المحادثات.



كانت المشاعر الغاضبة والحزينة متشابهة جدًا في جميع القارات، لكن المناطق الأفريقية والآسيوية أظهرت مشاعر حب ودعم أعلى بكثير، وأظهر مستشفى المعمداني تعاطفاً ملفتاً ومختلفاً في القارتين الغربيتين.

ركزت الرواية الإسرائيلية على استحضار مجموعة من المعلومات المضللة والانطباعات المنحازة مثل (11) سبتمبر الإسرائيلي، الهولوكوست الجديد إرهاب العرب، والاغتصاب..)

غابت الرواية العالمية ذات المصدر العربي عن التأثير في الأسبوع الأول المدروس، وكان العرب يخاطبون أنفسهم بلغتهم، وتكرار ذات العبارات، إلا أنهم عملوا بجد على زيادة المحتوى المؤيد لموقفهم باللغة الإنجليزية بنسبة 100% تقريباً. احتوت أكثر من 45% من المحادثات على عناصر مرئية مثل الصور أو مقاطع الفيديو، والتي تضمنت محتوى كبير يدعم السردية العربية مقابل الإسرائيلية عادل هيمنتها في الأسبوع الأول. أكثر من 90% من حوارات الأميركيين داعمة للرواية الإسرائيلية. تراجعت مع الأسبوع الثاني بواقع يقارب 70%.