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خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

10/22/2023 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال زميل الجمعية الفلكية البريطانية الفلكي عماد مجاهد ان سماء المملكة تشهد يوم السبت المقبل الموافق 28 تشرين الأول خسوفا جزئيا للقمر هو الأخير في العام الحالي 2023.
وأضاف، أنه وفقا للحسابات الفلكية، يبدأ الخسوف في تمام الساعة 10 و35 مساء، حيث يبدأ ظل الأرض بالزحف على الطرف الشرقي من قرص القمر، ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف في تمام الساعة 11 و14 دقيقة، ويكون حوالي 6 بالمئة فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، ومن ثم يخرج القمر من الظل، أي ينتهي الخسوف في تمام الساعة 11 و52 دقيقة مساء السبت، موضحا أن الخسوف بجميع مراحله يشاهد في سماء أواسط آسيا والخليج العربي والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وأوضح مجاهد ان خسوف القمر من الظواهر الفلكية الطبيعية الجميلة، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه حول ظل الأرض، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أو البدر، حيث تكون الأرض على خط واحد بين الشمس والقمر، مشيرا الى ان الخسوف إما ان يكون جزئيا، حيث يدخل جزء من قرص القمر داخل ظل الأرض، وإما كليا عندما يدخل قرص القمر بكامله داخل ظل الأرض، فيتحول القمر كله الى اللون الأحمر المائل الى السواد.
-- (بترا)


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