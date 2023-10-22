خسوف جزئي للقمر السبت المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال زميل الجمعية الفلكية البريطانية الفلكي عماد مجاهد ان سماء المملكة تشهد يوم السبت المقبل الموافق 28 تشرين الأول خسوفا جزئيا للقمر هو الأخير في العام الحالي 2023.
وأضاف، أنه وفقا للحسابات الفلكية، يبدأ الخسوف في تمام الساعة 10 و35 مساء، حيث يبدأ ظل الأرض بالزحف على الطرف الشرقي من قرص القمر، ثم ينتصف الخسوف، وهي ساعة ذروة الخسوف في تمام الساعة 11 و14 دقيقة، ويكون حوالي 6 بالمئة فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض، ومن ثم يخرج القمر من الظل، أي ينتهي الخسوف في تمام الساعة 11 و52 دقيقة مساء السبت، موضحا أن الخسوف بجميع مراحله يشاهد في سماء أواسط آسيا والخليج العربي والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
وأوضح مجاهد ان خسوف القمر من الظواهر الفلكية الطبيعية الجميلة، وتحدث عندما يدخل القمر أثناء دورانه حول ظل الأرض، ولا تحدث هذه الظاهرة إلا عندما يكون القمر في طور الاكتمال أو البدر، حيث تكون الأرض على خط واحد بين الشمس والقمر، مشيرا الى ان الخسوف إما ان يكون جزئيا، حيث يدخل جزء من قرص القمر داخل ظل الأرض، وإما كليا عندما يدخل قرص القمر بكامله داخل ظل الأرض، فيتحول القمر كله الى اللون الأحمر المائل الى السواد.
-- (بترا)
MENAFN22102023000072011014ID1107283535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.