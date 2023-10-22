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إعلان مهم من الخدمة المدنية لمتقدمين بطلبات توظيف

10/22/2023 2:25:30 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا ديوان الخدمة المدنية متقدمين بطلبات توظيف في قطاعات معينة إلى الدخول للرابط الإلكتروني ، خلال الفترة من 22/ 10/2023 إلى 24/ 10/2023.

وبحسب الإعلان، فإن ذلك لغايات الاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.

يأتي ذلك لاحقاً للإعلانات الصادرة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارتي الثقافة والداخلية، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في الصحف اليومية وعلى موقع الديوان الإلكتروني، بخصوص تعبئة وظائف شاغرة على الفئة الثالث، وتعزيزاً لمبادئ الشفافية والعدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص في تعبئة الوظائف الحكومية.

وأشار ديوان الخدمة إلى أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.

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