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الداوود : الملك يجسد صوت الحكمة ويعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين

10/22/2023 2:25:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نقيب أصحاب الشاحنات محمد خير الداوود ان جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد دوماً صوت الحكمة والعقل في مواقفه ورؤيته حيال أمن واستقرار المنطقة، ولذا كان يحذر مراراً وتكراراً بأن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يجر المنطقة إلى الهاوية.

وشدد الداوود في بيان صدر اليوم عن نقابة اصحاب الشاحنات بقوله ان ما تفضل به جلالة حول الموقف الاردني من القضية الفلسطينية ، قد جاء تأكيداً على سلامة نهج جلالة الملك ، وموقف الشعب الاردني من هذه القضية ، وجميع قضايا امتنا العربية . وهو موقف نعتبره مقياساً لصحة أي موقف عربي او دولي يحترم العدل والانصاف، ويلتزم بالقانون الدولي وحقوق الانسان .

ولفت بالقول : ان القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية ، نعيش معها وتعيش معنا ، حيث نظل على التحامنا المصيري بالشعب العربي الفلسطيني المجاهد ، ندعم انتفاضته الوطنية الباسلة ونعزز صموده على أرضه بكل ما نملك ونستطيع .

وأضاف أن كلمة جلالة الملك في قمة القاهرة للسلام والمقامة في العاصمة المصرية القاهرة، حملت مضامين ورسائل مهمة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير والإنسانية، ما يستوجب إسناد جهود جلالة الملك الساعية إلى وقف العدوان على الأشقاء في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى الأهل في القطاع.

وأكد الداوود أن ما جاء في كلمة جلالة الملك يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين، في الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم، فهي جريمة حرب وفقا للقانون الدولي، وخط أحمر بالنسبة لنا جميعا.

وتابع بالقول: في حين أن سياسة المحتل بنيت على الأمن بدل السلم، ما زال جلالة الملك ثابت الموقف وواضح الرؤية في الدعوة لإعادة إطلاق عملية سياسية هادفة يمكنها أن تأخذنا إلى سلام عادل ومستدام على أساس حل الدولتين، فلا يمكن الاستمرار في تهميش خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال، محرومون من حقوقهم المشروعة، وأن حياة الفلسطينيين لا تقل قيمة عن حياة "الإسرائيليين."

وختم بالقول: إن كلمة جلالة الملك بالغة الوضوح وشديدة التحذير من سياسة الكيل بمكيالين، حين قال جلالته: "". إن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات. إنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة، وإنها انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني. إنها جريمة حرب".

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