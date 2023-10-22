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خليل الرحمن والخليل للتنمية الشاملة يدعوان لاعتماد كلمة الملك بقمة القاهرة كإطار لموقف عربي إسلامي دولي

10/22/2023 2:25:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا منتدى الخليل للتنمية الشاملة البلاد العربية والإسلامية والمجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجالسها وهيئاتها المختصة إلى اعتماد المنطلقات التي عبر عنها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين أمام مؤتمر قمة القاهرة للسلام كإطار لأي تحرك في اتجاه قرار الأمن والاستقرار في المنطقة، واصفا تلك المنطلقات بأنها تضع جميع الأطراف أمام الحقائق التي لا مفر منها حول القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحول مرتكزات الأمن الإقليمي والدولي المهدد نتيجة عدم فرض قرارات الشرعية الدولية على إسرائيل، وعدم محاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأوضح المنتدى في بيان له اليوم أن جلالة الملك سعى في كلمته إلى لفت انتباه المشاركين في القمة إلى أنه قد حان الوقت لكي تراجع الدول الغربية على وجه الخصوص موقفها من الإسلام والمسلمين الذين وضعوا قواعد التعامل الإنساني والأخلاقي في مدينة القدس منذ ما يقرب من خمسة عشر قرنا على يد الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مذكرا بأنه قد حان الوقت للتوقف عن الربط غير الموضوعي بين الإسلام والإرهاب، والتغاضي عن الأسباب الحقيقة التي تدفع الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم، والمطالبة بحقوهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد البيان أن جلالة الملك الذي رفض بشكل قاطع أي تبرير للجرائم البشعة التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة الغربية قد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لتلك الانتهاكات الصارخة للقوانين والاتفاقات الدولية التي وضعت من أجل حماية المدنيين من القتل والدمار والتشريد والتهجير وقطع متطلبات الحياة الأساسية، وترك الظالم المعتدي دون حساب، منبها إلى أن حياة الفلسطينيين ليست أقل أهمية من حياة الإسرائيليين.

وقال البيان إن جلالة الملك قد حمل المحتل الإسرائيلي كامل المسؤولية عن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، مثلما حمل المجتمع الدولي مسؤولية تقاعسه عن تطبيق القرارات الأممية على إسرائيل، الأمر الذي سيظل يهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة والعالم، كما أنه وجه رسالة واضحة وحاسمة لقادة إسرائيل بأنه لن يكون بإمكانهم مواصلة تهميش الشعب الفلسطيني وقتله وقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية، وأن عليهم أن يفهموا بأن الظلم لا يحقق الأمن ولا الازدهار.

ودعا البيان جميع الأردنيين إلى الوقوف صفا واحدا متراصا خلف قيادة جلالة الملك الذي يقوم بأكبر وأهم جهد سياسي على المستويات القومية والإقليمية والدولية لمناصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وعدم السماح لأي مندس بزعزعة الصفوف، محذرا من أن أدوات الكيان الصهيوني كانت وما تزال تعمل وفق خطة موضوعة لإفراغ موقفنا من مضمونه الحقيقي، وأن كل من يمارس الشغب عن قصد أو عن غير قصد هو جزء من تلك الخطة.


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