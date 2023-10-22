رئيس وأعضاء مجلس مكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله
الثاني، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن صدرت
الإرادة الملكية السامية بتعيينهم.
فقد أدى اليمين الدكتور مهند حجازي رئيسا
للمجلس، وسامي السلايطة، وسعد الشهاب، وحازم المجالي، وناصر القاضي، أعضاء في
المجلس.
وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر
الحسينية، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف
حسن العيسوي.
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