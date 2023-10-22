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أمانة عمان تفوز بالمركز الثاني في الإدارة البيئية

10/22/2023 2:25:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حصدت أمانة عمان الكبرى المركز الثاني لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عن مشاركتها في (المدينة الخضراء الصديقة للبيئة) وهي أحد حقول الجائزة الأربعة.

وشاركت أمانة عمان في الجائزة التي أقيمت بنسختها الثالثة عن ملف مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الاقتصاد الدائري (فرز النفايات من المصدر) الذي أطلقته دائرة الدراسات البيئية في الأمانة عام 2020، علماً أن ملف مشاركة الأمانة تضمن شرحا تفصيليا عن فكرة ونتائج مشروع (فرز النفايات من المصدر).

ووزعت الجوائز خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي الذي انعقد في مدينة جدة السعودية في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، علماً أن الجوائز تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة- إيسيسكو- بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.

وتعد جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية التي تمنح كل سنتين من أرفع الجوائز التي تختص في الشؤون البيئية بالوطن العربي، وتمنحها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وتعتبر الجائزة مصدر تحفيز للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وفرصة للاطلاع على التجارب العالمية في المجالات البيئية وحمايتها بالمنظور الإسلامي مع الحفاظ على مقومات البيئة عبر تقدير جهود الأفراد والمؤسسات التي تعنى بتسخير الموارد الطبيعية لتحقيق الفائدة المرجوة للأجيال الحاضرة والمقبلة.

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