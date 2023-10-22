أمانة عمان تفوز بالمركز الثاني في الإدارة البيئية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصدت أمانة عمان الكبرى المركز الثاني لجائزة
المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عن مشاركتها في (المدينة
الخضراء الصديقة للبيئة) وهي أحد حقول الجائزة الأربعة.
وشاركت أمانة عمان في الجائزة التي أقيمت
بنسختها الثالثة عن ملف مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الاقتصاد الدائري
(فرز النفايات من المصدر) الذي أطلقته دائرة الدراسات البيئية في الأمانة عام
2020، علماً أن ملف مشاركة الأمانة تضمن شرحا تفصيليا عن فكرة ونتائج مشروع (فرز
النفايات من المصدر).
ووزعت الجوائز خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر
التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي الذي انعقد في مدينة جدة السعودية في 19
تشرين الأول/ أكتوبر الحالي،
علماً أن الجوائز تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة-
إيسيسكو- بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية.
وتعد جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة
البيئية التي تمنح كل سنتين من أرفع الجوائز التي تختص في الشؤون البيئية بالوطن
العربي، وتمنحها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية
بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
وتعتبر الجائزة مصدر تحفيز للاهتمام بالعمل البيئي
المشترك في العالم الإسلامي، وفرصة للاطلاع على التجارب العالمية في المجالات
البيئية وحمايتها بالمنظور الإسلامي مع الحفاظ على مقومات البيئة عبر تقدير جهود
الأفراد والمؤسسات التي تعنى بتسخير الموارد الطبيعية لتحقيق الفائدة المرجوة
للأجيال الحاضرة والمقبلة.
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