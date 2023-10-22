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عدوان إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

10/22/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم (الأحد )، إن عدوانا صاروخياً إسرائيلياً على مطاري دمشق وحلب أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.
ووفقاً لـ((وكالة أنباء العالم العربي))، فقد ذكرت الوزارة على صفحتها على ((فيسبوك))، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الضربات الجوية أدت إلى خروج المطارين من الخدمة بعد أن ألحقت أضراراً بمهابطهما.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزارة النقل قولها إنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطاري دمشق وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.-(وكالات)

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