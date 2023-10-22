عدوان إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، اليوم (الأحد )، إن عدوانا صاروخياً إسرائيلياً على مطاري دمشق وحلب أسفر عن مقتل عامل مدني وإصابة آخر بجروح.
ووفقاً لـ((وكالة أنباء العالم العربي))، فقد ذكرت الوزارة على صفحتها على ((فيسبوك))، نقلاً عن مصدر عسكري، أن الضربات الجوية أدت إلى خروج المطارين من الخدمة بعد أن ألحقت أضراراً بمهابطهما.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن وزارة النقل قولها إنه تم تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطاري دمشق وحلب لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.-(وكالات)
MENAFN22102023000072011014ID1107283521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.