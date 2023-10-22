قرار اسرائيلي بإخلاء 14 مستوطنة على حدود لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قررت هيئة الطوارئ الاسرائيلية اخلاء 14 مستوطنة متاخمة للحدود مع لبنان بمنطقة الجليل الأعلى واصبع الجليل وذلك مع استمرار استهداف بعضها بالصواريخ الموجهة من حزب الله.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الاخلاء يشمل المستوطنات التي تبعد حتى دائرة 5 كم من الحدود اللبنانية وهي " شنير ، دان ، بيت هيلل ، شآر يشوف ، هغوشريم ، ليمان ، متسوبا ، ايالون ، غورين، غرنوت هغاليل ، ايفن مناخيم ، ساسا ، تسفعون ورمون نفتالي".
وبينت الصحيفة ان قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أبلغت مسؤولي مجالس المستوطنات بالقرار ، حيث سيتم اخلاؤهم الى مناطق بديلة في الوسط والجليل الأسفل.
ويخشى جيش الاحتلال من تكرار نكبة مستوطني غلاف غزة حيث تمكن مقاتلون من كتائب القسام من اجتياح تلك المستوطنات والسيطرة عليها لعدة أيام وذلك قبل تمكن الجيش من استعادتها بعد معارك ضارية.(صفا)
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