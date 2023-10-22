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قرار اسرائيلي بإخلاء 14 مستوطنة على حدود لبنان

10/22/2023 2:25:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت هيئة الطوارئ الاسرائيلية اخلاء 14 مستوطنة متاخمة للحدود مع لبنان بمنطقة الجليل الأعلى واصبع الجليل وذلك مع استمرار استهداف بعضها بالصواريخ الموجهة من حزب الله.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" ان الاخلاء يشمل المستوطنات التي تبعد حتى دائرة 5 كم من الحدود اللبنانية وهي " شنير ، دان ، بيت هيلل ، شآر يشوف ، هغوشريم ، ليمان ، متسوبا ، ايالون ، غورين، غرنوت هغاليل ، ايفن مناخيم ، ساسا ، تسفعون ورمون نفتالي".
وبينت الصحيفة ان قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أبلغت مسؤولي مجالس المستوطنات بالقرار ، حيث سيتم اخلاؤهم الى مناطق بديلة في الوسط والجليل الأسفل.
ويخشى جيش الاحتلال من تكرار نكبة مستوطني غلاف غزة حيث تمكن مقاتلون من كتائب القسام من اجتياح تلك المستوطنات والسيطرة عليها لعدة أيام وذلك قبل تمكن الجيش من استعادتها بعد معارك ضارية.(صفا)

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