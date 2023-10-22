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محمد أبو لولي.. الطفل الفلسطيني «المرتجف» يعود لحضن عائلته (فيديو)

10/22/2023 2:25:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بعد ساعات من تداول فيديو لطفل فلسطيني يرتجف أثناء حديثه عن قصف إسرائيل محيط منزله المجاور لمستشفى المعمداني في غزة، زفت سيدة خبرا سارا عن عودة الصغير لحضن عائلته.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لطفل فلسطيني يدعى محمد أبو لولي، كان يرتجف وتغطي الصدمة ملامح وجهه أثناء حديثه عن القصف الذي تعرض له منزله في غزة.




وحصد هذا المقطع المؤلم تعاطف الملايين وانتشر كالنار على الهشيم على ((السوشيال ميديا))، وسط تقديم عروض كثيرة من خارج فلسطين لتبني هذا الطفل.






وتحدث الطفل المصدوم، في الفيديو، وآثار الرعب تغطي وجهه عن مشاعره أثناء القصف الذي طال منزله في غزة وهو نائم، ثم أجهش بالبكاء ليحتضنه الطبيب.

وزفت سيدة خبرا سارا بشأن الطفل الفلسطيني الذي أثار تعاطف الملايين، وكتبت: ((عندي ليكم خبر حلو.. اتواصلت مع المصور الصحفي عبدالله العطار اللي صور الطفل محمد أبو لولي، لأني كنت حابه أخده عندي أربيه لو كان ينفع يعني)).

وأضافت: ((لكن الخبر الحلو إن الطفل راح لأهله وكل أهله عايشين الحمدلله، وهو بخير وكويس جدا، ادعوا لعبدالله (المصور) ربنا ينجيه هو وكل الزملاء وادعوا للطفل محمد ربنا يخليه لأهله ويخليهم ليه)).

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للطفل محمد أبو لولي وناشدت المتابعين مساعدتها على الوصول إلى الطفل وتبنيه، وكتبت: ((عطوني والله العظيم آخده.. أقسم بالله إذا لقوا أهله أرجعه)).


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