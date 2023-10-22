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الجيش المصري يكشف ملابسات قصف الاحتلال الإسرائيلي لموقع قرب حدود غزة

10/22/2023 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف المتحدث العسكري المصري، الأحد، ملابسات وتفاصيل حادثة إطلاق دبابة إسرائيلية قذيفة على موقع مصري في منطقة كرم أبو سالم.
وأعلن أنه خلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.
وأوضح: "نتج عن ذلك إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه".
وتابع: "جارى التحقيق في ملابسات الواقعة".
وأفاد جيش الاحتلال ، الأحد، بأن دبابة تابعة له أطلقت النار من طريق "الخطأ" على موقع مصري متاخم للحدود قرب منطقة كرم أبو سالم.
وذكر في بيان: "أطلقت دبابة لجيش الدفاع قبل قليل نيرانها من طريق الخطأ وأصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم"
وأشار البيان إلى أن الواقعة "قيد التحقيق ويتم درس تفاصيلها. الجيش يأسف لهذا الحادث".

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