أكثر من نصف مليون امرأة نازحة قسريا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 1023 امرأة، كما دفع أكثر من نصف مليون امرأة للنزوح بشكل قسري من منازلهن.
ودعا جميع المؤسسات النسوية والمعنية بحقوق الطفل والحقوقية الدولية للوقوف أمام جرائم الاحتلال وفضح سلوكه باستهداف الأطفال والنساء الفلسطينيات، اللواتي يستهدفهن الاحتلال ويدمّر بيوتهن فوق رؤوسهن.-(وكالات)
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