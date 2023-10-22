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أكثر من نصف مليون امرأة نازحة قسريا في غزة

10/22/2023 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن العدوان الإسرائيلي على القطاع أدى إلى استشهاد 1023 امرأة، كما دفع أكثر من نصف مليون امرأة للنزوح بشكل قسري من منازلهن.
ودعا جميع المؤسسات النسوية والمعنية بحقوق الطفل والحقوقية الدولية للوقوف أمام جرائم الاحتلال وفضح سلوكه باستهداف الأطفال والنساء الفلسطينيات، اللواتي يستهدفهن الاحتلال ويدمّر بيوتهن فوق رؤوسهن.-(وكالات)

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