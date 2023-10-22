القسام تدمر جرافتين ودبابة إسرائيلية في كمين شرق خانيونس



أعلنت كتائب القسام اليوم الأحد، تدمير جرافتين ودبابة للاحتلال بعد عبور قوة إسرائيلية السياج لعدة أمتار شرق خانيونس، وإيقاعها في كمين محكم وإجبارها على الانسحاب.



وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يوقعون قوةً صهيونيةً مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

إلى ذلك اعترف الاحتلال بعد بيان القسام بإصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباكات بمنطقة كيسوفيم شرق خانيونس.