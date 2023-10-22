Sunday, 22 October 2023 10:05 GMT

القسام تدمر جرافتين ودبابة إسرائيلية في كمين شرق خانيونس

10/22/2023 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


أعلنت كتائب القسام اليوم الأحد، تدمير جرافتين ودبابة للاحتلال بعد عبور قوة إسرائيلية السياج لعدة أمتار شرق خانيونس، وإيقاعها في كمين محكم وإجبارها على الانسحاب.

وقالت في بيان: "مجاهدو القسام يوقعون قوةً صهيونيةً مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الزائل لعدة أمتار، حيث التحم المجاهدون مع القوة المتسللة فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

إلى ذلك اعترف الاحتلال بعد بيان القسام بإصابة 4 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباكات بمنطقة كيسوفيم شرق خانيونس.

MENAFN22102023000072011014ID1107283511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث