Sunday, 22 October 2023 10:05 GMT

الاحتلال يعتذر بعد قصف موقعا مصريا قرب حدود غزة

10/22/2023 2:25:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في بيان أن إحدى الدبابات أطلقت قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم (كرم شالوم).
وأضاف: "الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".
وقال شهود إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.
ومنذ بدء الصراع في 7 أكتوبر بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع، السبت.

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