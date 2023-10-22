الاحتلال يعتذر بعد قصف موقعا مصريا قرب حدود غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في بيان أن إحدى الدبابات أطلقت قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم (كرم شالوم).
وأضاف: "الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله. جيش الدفاع يبدي أسفه عن الحادث".
وقال شهود إن انفجارا وقع وسمعوا أبواق سيارات إسعاف تدوي قرب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بعد ظهر الأحد بعد قليل من دخول قافلة مساعدات ثانية إلى المعبر من الجانب المصري.
ومنذ بدء الصراع في 7 أكتوبر بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان كان يجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من شاحنات المساعدات عبر رفح إلى القطاع، السبت.
MENAFN22102023000072011014ID1107283510
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.