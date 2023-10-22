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الفيصلي يتحدى الظروف في مواجهة السد القطري بـأبطال آسيا

10/22/2023 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكون أو لا أكون، بهذا الشعار يدخل فريق الفيصلي مواجهته الليلة أمام السد القطري، لحساب منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال آسيا، أملا في الإبقاء على حظوظه بالتأهل للدور المقبل، في المباراة التي ستقام على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، عند الساعة التاسعة مساء.
وتلقى الفيصلي خسارتين في الجولتين الماضيتين، حيث تعرض لهزيمة متأخرة على أرضه وبين جماهيره من ناساف كارشي الأوزبكي بهدف دون مقابل، قبل أن يتعثر خارج الديار أمام الشارقة الإماراتي بالنتيجة ذاتها.
وتقام مواجهة فريقي الشارقة وناساف في الإمارات عند الساعة السابعة مساء اليوم.
ويحتل فريق ناساف صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة وبرصيد 6 نقاط، فيما يتواجد الشارقة بالمركز الثاني وبرصيده 4 نقاط، ويتبوأ السد المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما يقبع الفيصلي بالمركز الرابع والأخير من دون نقاط.
ويدخل ممثل الكرة الأردنية الوحيد في هذه البطولة المواجهة وعينه على الظهور بصورة مغايرة عما ظهر عليه في الجولتين الماضيتين، إلى جانب تحقيق أول فوز تاريخي له في هذه البطولة، وبقيادة فنية جديدة ممثلة بالمدرب الوطني أحمد هايل، وجهازه المعاون المكون من مؤيد أبو كشك، خالد لافي وعامر شفيع.
وشهدت الأيام الماضية إقبالا كثيفا على التذاكر من قبل الجالية الأردنية المتواجدة في قطر، من أجل مساندة ودعم "الزعيم" في مهمته الآسيوية، إلى جانب سفر العديد من الجماهير من الأردن للوقوف خلف الفريق في حله وترحاله، أملا بتحقيق أول فوز يمهد للفريق المضي قدما في المجموعة، مع تبقي 3 مواجهات من خلال مرحلة الإياب، تدعم من حظوظه بالتأهل حال الفوز بها، منها اثنتان في عمان.
وتضم قائمة الفيصلي المتواجدة في الدوحة كلا من اللاعبين نور الدين بني عطية، محمد العمواسي، محمد الكلوب، سالم العجالين، ناثان مافيلا، براء مرعي، مهند خير الله، أنس بني ياسين، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، حاتم الروشدي، خالد زكريا، نزار الرشدان، عبيدة السمارنة، أحمد أبو شعيرة، أمين الشناينة، عارف الحاج، قصي المنصوري، أدهم الرفاعي، رزق بني هاني، محمد العكش ورفيق الكامرجي.
ويغيب عن الفيصلي حارس المرمى اللبناني مهدي خليل، بعد أن تعرض للإصابة مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب اللاعب يوسف أبو جلبوش "صيصا" اللذي أصيب هو الآخر خلال تدريبات المنتخب الوطني، فيما يتمثل الغياب الثالث بقائد الفريق بهاء عبد الرحمن لوعكة صحية أليمة ضربته مؤخرا تتمثل في تسارع نبضات القلب.
ويتعين على "الأزرق" القتال داخل الملعب منذ بداية المباراة، إلى جانب استثمار الهجمات التي تتاح له خير استثمار، حيث وصل الفريق في مناسبات عديدة على مرمى ناساف والشارقة، دون وجود المهاجم القادر على تحويل الفرص لأهداف.
وتعد المهمة للمدرب هايل صعبة في العودة بالنقاط الثلاث إلى الديار، كونها أمام منافس لم يعرف طريق الفوز في مبارتيه السابقتين، ويحاول التعويض هو الآخر كما هو الحال للفيصلي، لتنتظر الجماهير موقعة مرتقبة ومثيرة مفتوحة على كل الاحتمالات.
ويفاضل هايل في خياراته الفنية باللقاء، إلا أن التشكيلة الأقرب للبدء بصفة أساسية تتمثل بحضور كل من محمد العمواسي بين الخشبات الثلاث، ومن أمامه رباعي الدفاع محمد الكلوب، مهند خير الله، أنس بني ياسين وناثان مافيلا، وفي المنتصف الثنائي عبيدة السمارنة ونزار الرشدان، على أن يلعب على طرفي الهجوم أمين الشناينة وعارف الحاج، وفي المقدمة رزق بني هاني ورفيق الكامرجي.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع السد لإيقاف النزيف النقطي الذي تعرض له في هذه البطولة، بخسارته من ناساف وتعادله مع الشارقة، ومحاولة تخطي دور المجموعات للمرة الأولى بعد المشاركتين الأخيرتين اللتين لم يتمكن من خلالهما بالتأهل.
ويغيب عن السد النجم القطري أكرم عفيف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في المواجهة الماضية، فيما من المتوقع أن يدفع المدير الفني للفريق برونو بينيرو، بتشكيلة مكونة من معتز برشم، مصعب خضر، طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، بيدرو ميغيل، ماتيوس أوريبي، محمد وعد، حسن الهيدوس، جونزالو بلاتا وبغداد بونجاح.

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