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الأونروا تعلن عدد الضحايا من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب

10/22/2023 2:24:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ارتفاع عدد الضحايا العاملين لديها في قطاع غزة إلى 29 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب بيان الوكالة على حسابها في منصة "أكس" الأحد:" يشكل المعلمون نحو نصف قتلى موظفي الأونروا، ممن قضوا بسبب القصف الإسرائيلي".
وأعربت الأونروا عن حزنها "الشديد" لعدد القتلى الكبير في صفوفها معلنة الحداد على أرواحهم.

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