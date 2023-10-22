الأونروا تعلن عدد الضحايا من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ارتفاع عدد الضحايا العاملين لديها في قطاع غزة إلى 29 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب بيان الوكالة على حسابها في منصة "أكس" الأحد:" يشكل المعلمون نحو نصف قتلى موظفي الأونروا، ممن قضوا بسبب القصف الإسرائيلي".
وأعربت الأونروا عن حزنها "الشديد" لعدد القتلى الكبير في صفوفها معلنة الحداد على أرواحهم.
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