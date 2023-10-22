Sunday, 22 October 2023 10:05 GMT

سرايا القدس تقصف مستوطنة نتيفوت

10/22/2023 2:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت سرايا القدس، مساء الأحد انها قصفت مستوطنة نتيفوت بدفعة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال.
وسمع دوي صفارات الإنذار تدوي في نتيفوت في النقب الغربي.

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