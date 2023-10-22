سرايا القدس تقصف مستوطنة نتيفوت
التاريخ
10/22/2023 2:24:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت سرايا القدس، مساء الأحد انها قصفت مستوطنة نتيفوت بدفعة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال.
وسمع دوي صفارات الإنذار تدوي في نتيفوت في النقب الغربي.
MENAFN22102023000072011014ID1107283507
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.