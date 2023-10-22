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ميناء العقبة الجديد يستقبل أول سفينة نترات أمونيوم

10/22/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- رست على أرصفة ميناء العقبة الجديد للمرة الأولى سفينة تجارية تحمل على متنها 30 طنا من نترات الأمونيم، تأكيدا لاستكمال الميناء لكافة متطلبات السلامة العامة وجهوزيته التامة للتعامل مع مختلف البضائع والسلع تفريغا وتحميلا، حيث تشرف لجنة أمنية متكاملة من كافة الجهات المعنية في محافظة العقبة على عملية التفريغ المباشر لمادة النترات الخطرة ونقلها مباشرة إلى مستودعات الشركات المستوردة وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة العامة.

وتابع محافظ العقبة خالد الحجاج والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة- رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ حسين الصفدي ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات وكافة الأجهزة المعنية بالسلامة العامة، بدء عملية التفريغ على أرصفة الميناء الحديد وسط إجراءات ومتابعات مثالية لكافة أمور السلامة العامة.

وأشاد الحجاج بإجراءات السلامة العامة المتخذة داخل الميناء وجاهزية اللجنة الأمنية المعنية بمتابعة عمليات التفريغ والنقل وما وفرته شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من كوادر فنية وبشرية للتعامل مع هذه المواد الخطرة، مشيرا إلى أن السلامة العامة تشكل معيارا هاما من معايير العمل المثالي لأي مؤسسة أو منشأة.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ حسين الصفدي أن الإجراءات والأدوات الفنية والبشرية التي تم اتخاذها في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ و في وقت قياسي ساهمت في اصطفاف هذه السفن المحملة بالنترات على أرصفة الميناء الجديد بعد أن كانت لفترة طويلة تصطف على رصيف الميناء المشترك والذي سيخضع من قبل شركة تطوير العقبة قريبا لإعادة هيكلة متكاملة وتطوير وتحديث وصيانة ليكون هذا الرصيف قادرا على مواجهة متطلبات العمل وفقا للمعايير المطلوبة.

وشدد الصفدي على أن عودة مناولة مادة نترات الأمونيوم إلى أرصفة ميناء العقبة الجديد جاء بعد حزمة من الإجراءات والتحديثات التي نفذتها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليبقى هذا الميناء أحد أهم الموانئ في المنطقة، لا سيما وأن المنظومة المينائية هي شريان الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن منظومة السلامة العامة في ميناء العقبة تحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الإدارة لأن ميناء العقبة يعد من أميز المراكز اللوجستية والاستثمارية في المنطقة؛ لذلك قامت إدارة الميناء خلال الفترة الماضية بتحديث وتطوير كافة العناصر والمرافق المينائية من موارد بشرية وفنية وخدمية.

وقال إن ميناء العقبة اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية المحيطة بات مطلبا هاما لخطوط الملاحة العالمية بسبب ارتفاع أسعار التأمين البحري في الموانئ المجاورة، إضافة إلى بدء تحويل جزء كبير من الاستيراد والتصدير من موانئ مجاورة عبر ميناء العقبة للاستفادة من الميزة الرئيسية المتمثلة في منظومة الأمن والأمان التي تتمتع بها المملكة وميناؤها، ما عزز دور الميناء في أن يكون مقصدا ملاحيا بعمليات الاستيراد والتصدير.

إلى ذلك، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن رسو السفينة المحملة بمادة نترات الأمونيوم جاء استجابة لكافة المتطلبات التي وفرتها إدارة الشركة لتعود عمليات المناولة من جديد في هذا المجال إلى أرصفة الميناء القادر على التعامل مع كافة متطلبات عمليات التفريغ والتحميل المباشر لمادة النترات، في إشارة إلى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وفرت الوقت والجهد لتفريغ هذه السفينة المحملة بحوالي 30 طنا من النترات في أقل من 3 أيام، علما أنها كانت في وقت سابق تستغرق 8 أيام.

وشدد خليفات على أن عمليات المناولة للنترات مستمرة على مدار 24 ساعة على أرصفة الميناء الجديد وبإشراف مباشر من اللجنة الأمنية المعنية وطواقم السلامة العامة في الميناء، إضافة إلى توفير أقصى درجات السلامة، سواء على مستوى السفينة أو الأرصفة أو المتعاملين مع هذه المادة.

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