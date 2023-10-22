Sunday, 22 October 2023 10:05 GMT

بيان صادر عن بلدية مادبا الكبرى رئيسا وأعضاء وموظفين وأهالي

10/22/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نوكدا في مدينة مادبا الأبية التأييد التام والدعم الكامل لما جاء بكلمة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في قمة القاهرة للسلام، ومواقفه المشرفة تجاه القضية الفلسطيني في دفاعه عن حق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة والعيش بسلام.
و في بياننا اليوم الأحد نوكد بإن جلالة الملك تحدث بلسان وضمير كل اردني وعربي معبرا عما يجول في خواطرهم واستنكارهم لانتهاكات الاحتلال الصهيوني وعدوانه الغاشم على قطاع غزة وأهله
ونشيد في مدينة مادبا بمضامين خطاب جلالة الملك معتبرينه بأنه يعبر عن نظرة شمولية لما يحدث الان من عدوان على قطاع غزة، وتبعاته المستقبلية في حال لم يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ووضع حد للممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني.
وكان كلام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه واضحا وصريحا وأثبت أن موقف الأردن متقدم على مواقف كل الدول الإقليمية والعالمية. فقد عبر جلالته بوضوح وصراحة أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو عبارة عن حملة شرسة ومرفوضة وعقاب جماعي للآمنين، واعتبرها جريمة حرب وانتهاك للقوانين الدولية.
ونوكد في مادبا ، دعم موقف جلالة الملك في انتقاده للمجتمع الدولي الذي يصمت على ما يجري في غزة مما يوصل رسالة إلى العالم بأن حياة الفلسطينيين أقل أهمية من حياة الإسرائيليين، وبأن القوانين الدولية تطبق بانتقائية، الأمر الذي يمكن ان يفضي إلى نتائج كارثية.
كما نقف خلف جلالة الملك ورسائله الواضحة للعالم بضرورة وقف العدوان الغاشم على غزة وبشكل فوري والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والوقود والدواء وبشكل دائم لهم.

حمى الله الاردن واحة امنا واستقرار تحت ظل حادي المسيرة وراعيها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين الأمير المحبوب الحسين بن عبدالله

MENAFN22102023000072011014ID1107283505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث