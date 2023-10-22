Sunday, 22 October 2023 10:05 GMT

بيان صادر عن معهد فن الفسيفساء والترميم في مادبا

10/22/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقدر ويثمن عميد معهد فن الفسيفساء والترميم و أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه في دعم القضية الفلسطينية منذ توليه سلطاته الدستورية وان حضور جلالته في المحافل العربية والإقليمية والدولية والذي يؤكد فيها على وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني على إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ولقد كان لتحركات جلالته لما يتعرض له ابناء غزة فقد اكد جلالته ان هذه الأعمال خارجة عن القانون الدولي وطالب بوقف الهجمات البربرية على الشعب الفلسطيني في غزة والوقوف بحزم ضد مشروع التهجير لأبناء غزة إلى أي دوله وهذا يعتبر مخالف للقوانين والاعراف الدولية كمان انكم يا صاحب الجلالة من اول الدول التي أعلنت تقديم كل أشكال المساعدات لأبناء قطاع غزة واستمرار المستشفى العسكري في عمله في غزة وبناء عليه فإننا نقف خلف قيادتنا الهاشمية والقوات المسلحة وأجهزتنا الامنية لتبقى درعا حصينا في وجه المشككين الذين حاولو العبث في أمن البلاد.

MENAFN22102023000072011014ID1107283504

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث