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ميناء العقبة يخوض أول اختبار لتفريغ نترات الأمونيوم الخطرة

10/22/2023 2:22:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الرواشدة






العقبة- رست على أرصفة ميناء العقبة الجديد، للمرة الأولى سفينة تجارية تحمل على متنها 30 طنا من مادة نترات الأمونيوم، في اختبار على جاهزية الميناء للتعامل مع مثل هذه المواد الخطرة.
وكانت بواخر نترات الأمونيوم ولفترة طويلة تصطف على رصيف الميناء المشترك، الا أن استكملت الشركة جميع الإجراءات والمتطلبات لتكون أول باخرة تصطف على أرصفة الميناء الجنوبي الجديد.
وسيخضع الميناء المشترك قريبا لإعادة هيكلة متكاملة و تطوير و تحديث و صيانة ليكون هذا الرصيف قادرا على مواجهة متطلبات العمل وفقا للمعايير المطلوبة.
وتشرف لجنة أمنية متكاملة من كافة الجهات المعنية في محافظة العقبة على عملية التفريغ المباشر لمادة النترات الخطرة و نقلها مباشرة إلى مستودعات الشركات المستوردة وفقا لأعلى معايير السلامة و الصحة العامة.
وأشار محافظ العقبة خالد الحجاج الذي أشرف على عملية التفريغ بإجراءات السلامة العامة المتخذة داخل الميناء وجاهزية اللجنة الأمنية المعنية بمتابعة عمليات التفريغ والنقل وما وفرته شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ من كوادر فنية و بشرية للتعامل مع هذه المواد الخطرة.
ولفت إلى أن السلامة العامة تشكل معيارا مهما من معايير العمل المثالي لأي مؤسسة أو منشأة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ حسين الصفدي على أن الإجراءات و الأدوات الفنية و البشرية التي تم اتخاذها في شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ و في وقت قياسي ساهمت في اصطفاف هذه السفن المحملة بالنترات على أرصفة الميناء الجديد بعد أن كانت لفترة طويلة تصطف على رصيف الميناء المشترك والذي سيخضع من قبل شركة تطوير العقبة قريبا لإعادة هيكلة متكاملة و تطوير و تحديث و صيانة ليكون هذا الرصيف قادرا على مواجهة متطلبات العمل وفقا للمعايير المطلوبة.
وشدد الصفدي على أن عودة مناولة مادة نترات الأمونيوم إلى أرصفة ميناء العقبة الجديد جاء بعد حزمة من الإجراءات و التحديثات التي نفذتها شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ ليبقى هذا الميناء أحد أهم الموانئ في المنطقة لا سيما و أن المنظومة المينائية هي شريان الاقتصاد الوطني.
وأكد على أن منظومة السلامة العامة في ميناء العقبة تحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الادارة لأن ميناء العقبة يعد من أميز المراكز اللوجستية و الاستثمارية في المنطقة لذلك قامت إدارة الميناء خلال الفترة الماضية بتحديث و تطوير كافة العناصر والمرافق المينائية من موارد بشرية و فنية و خدمية.
إلى ذلك، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ د. محمود خليفات أن رسو السفينة المحملة بمادة نترات الأمونيوم جاء استجابة لكافة المتطلبات التي وفرتها ادارة الشركة لتعود عمليات المناولة من جديد في هذا المجال الى أرصفة الميناء القادر على التعامل مع كافة متطلبات عمليات التفريغ و التحميل المباشر لمادة النترات في إشارة الى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وفرت الوقت و الجهد لتفريغ هذه السفينة المحملة بحوالي 30 طنا من النترات في أقل من 3 أيام علما أنها كانت في وقت سابق تستغرق 8 أيام
وشدد د. خليفات على أن عمليات المناولة للنترات مستمرة على مدار 24 ساعة على أرصفة الميناء الجديد و بإشراف مباشر من اللجنة الأمنية المعنية وطواقم السلامة العامة في الميناء إضافة إلى توفير أقصى درجات السلامة سواء على السفينة أو الأرصفة أو المتعاملين مع هذه المادة.

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