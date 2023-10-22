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مهرجان الرمان بإربد.. منصة لدعم الأشقاء في غزة

10/22/2023 2:22:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد-أضفت قرارات مديرية زراعة إربد طابع "النصرة لغزة" على فعاليات مهرجان الرمان السنوي الذي كانت ترتيبات إعداده قد أنجزت ماقبل العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، وأبقت على موعده المقرر بعد أيام ليتحول إلى ما يشبه مهرجان داعم لصمود الأهل هناك وفق تعديلات توافقت عليها الجهات المنظمة والداعمة للمهرجان.
وألغت اللجنة المنظمة المظاهر الاحتفالية والفنية المعتادة، ليدخل القطاع الصحي على خط المشاركة والتنظيم، عبر قرار تواجد فرق صحية ستتولى حملات التبرع بالدم للمصابين والجرحى جراء العدوان، وحشد جهود وفاعليات محفزة لإنجاح هذا الهدف وغيره من الأهداف المساندة للأهل هناك.
وأعلنت مديرية زراعة محافظة إربد عن انطلاق فعاليات مهرجان الرمان الخامس عشر في محافظة إربد يوم الخميس القادم 26 من الشهر الحالي في ساحة أرابيلا مول ولمدة ثلاثة أيام متتالية، وسيضم اربعة اجنحة تشمل الرمان ومنتجاته المختلفة والمطابخ الانتاجية والافران "المأكولات الشعبية" والحرف التقليدية واليدوية والاكسسوارات والبهارات.
وقررت زراعة إربد الغاء كافة المظاهر الاحتفالية والأغاني والموسيقى أثناء انطلاق المهرجان تضامنا مع أهل غزة في ظل ما يتعرضون له من قتل وحشي ودمار عشوائي وحصار حيث سيتم اطلاق حملة تبرع للدم طيلة ايام المهرجان بالتعاون مع مجلس المحافظة وصحة إربد للتبرع لقطاع غزة إذ سيتم تخصيص 20 سريرا ضمن موقع المهرجان ومجهزة بكافة الأمور اللوجستية والفنية والطبية للتسهيل على الراغبين بالتبرع فيما سيقدم خصم 25 % لكل متبرع بالدم حال شرائه من المهرجان.
وقال مدير زراعة محافظة إربد الدكتور عبدالحافظ ابو عرابي خلال مؤتمر صحفي عقد في إربد لممثلي وسائل الإعلام المحلية إن حملة التبرع بالدم تأتي للوقوف إلى جانب أهلنا في غزة، لافتا إلى أن الزراعة فكرت بالغاء المهرجان للموسم الحالي بسبب الاحداث في غزة لكن خلصت المديرية إلى استمراره من أجل دعم المزارعين الذين ينتظرون المهرجان بفارغ الصبر لتسويق منتجاتهم وبالمقابل اتخذت خطوات لاستغلال المهرجان لدعم أهل غزة من خلال حملة التبرع بالدم طيلة ايام المهرجان إضافة إلى تخصيص صناديق للراغبين بالدعم النقدي والعيني.
وزاد أن المهرجان يعتبر منفذا تسويقيا مهما على مستوى المحافظة لمزارعي الرمان والمنتجات الريفية والحرف اليدوية التقليدية والمأكولات الشعبية واصبح اهم النوافذ التسويقية ومحفزا ومشجعا للحركة السياحية والتجارية والاقتصادية لا سيما انه يستقبل الآلاف من الزوار من كافة المحافظات لشراء منتجات الرمان والسيدات الريفيات ما يتيح المجال لتسويق منتجاتهم مباشرة دون تدخل الوسطاء مبينا أن 65 % من المشاركين في المهرجان من السيدات .
واشار الدكتور أبو عرابي أن محافظة إربد تمتاز بمنتجها من الرمان والمعروف بجودته العالية إذ يقدر الإنتاج سنويا بحوالي 7 آلاف طن كما يقدر إنتاج المحافظة من دبس الرمان بحوالي 30 ـ 40 طنا، وتقدر المساحة المزروعة بأشجار الرمان في المحافظة بحوالي 3 الاف دونم ومن مختلف الأنواع والأصناف منوها الى ان المهرجان استقبل العام الماضي 200 مشارك ومشاركة والعام الحالي بلغ عدد المشاركين 270 وما يزال التسجيل مستمرا للراغبين في المشاركة به.
ونوه إلى وجود مزارعين رمان من لواء بني كنانة مشاركين في المهرجان ووصل عددهم لغاية الآن إلى 42 مزارعا و19 آخرين من وادي الريان في لواء الكورة، إذ يبلغ العدد الاجمالي لمزارعي الرمان المشاركين حتى الآن 61 مزارعا والعدد مرشح للارتفاع.
وزاد الدكتور أبو عرابي أن الهدف من عقد المهرجان سنويا هو تعريف المواطنين بأهمية منتجات شجرة الرمان الغذائية والعلاجية وتوفير مكان مناسب للمزارعين لعرض منتجاتهم المختلفة من الثمار ودبس الرمان والعصير وخل الرمان، الأمر الذي يسهل على المواطنين عملية شراء الرمان ومنتجاته.
وأكد الدكتور أبو عرابي أهمية المهرجان في دمج المرأة الريفية وتفعيل دورها في تطوير المنتجات الزراعية والتي تعود بالفائدة الاقتصادية على الأسر الريفية و تعميق مفهوم الاعتماد على المنتج المحلي في المجتمع والتشجيع على تطوير هذا القطاع الحيوي الهام والذي يحقق للمزارعين والمشاركين فيه مردودا ماليا اقتصاديا عاليا يساعدهم في التغلب على مصاعب الحياة المعيشية المختلفة.

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