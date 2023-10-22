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السعودية تستحوذ على 50% من مبيعات السيارات الكهربائية بالخليج

10/22/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة والعشرين عالميًا بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وذلك وفقًا لنتائج (مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي - GEMRIX 2023)، الذي أصدرته شركة الاستشارات الإدرية ((آرثر دي ليتل))، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الطموحة وتركيزها على تحقيق التنمية المستدامة.
يشمل الإصدار الثالث من (مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي- GEMRIX 2023 35) سوقًا في جميع القارات، ما يجعله الأكثر شمولاً على مستوى الصناعة حتى اليوم، ويسلط التقرير الضوء على التوجه المتزايد في اعتماد السيارات الكهربائية عالمياً منذ نسخته الأخيرة في عام 2022.
أكبر أسواق السيارات
وتُعد المملكة العربية السعودية أكبر أسواق السيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ مبيعاتها أكثر من 50% من إجمالي المبيعات في المنطقة، وأطلقت المملكة المبادرة السعودية الخضراء لتعزيز الطاقة المستدامة، مع تركيزها على المركبات الكهربائية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحويل 30% من إجمالي المركبات في العاصمة إلى مركبات كهربائية بحلول عام 2030.
حوافز حكومية
وتعمل الحوافز التي تقدمها الحكومة السعودية على دفع عجلة التطوير المنسق للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وقد أدى ذلك إلى تعزيز ثقة الجمهور، كما يتضح من الرغبة المتزايدة في شراء السيارات الكهربائية، ويعزز هذا الاتجاه زيادة الوعي بالتكنولوجيا والاستدامة.
وقد أعلنت المملكة في مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي والشركة المصنعة فوكسكون التايوانية، عن إنشاء شركة ((سير))، بهدف تطوير وبناء وبيع العديد من نماذج المركبات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة بحلول عام 2025، كما استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 65% في شركة ((لوسيد)) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، أضف إلى هذه الإنجازات الإعلان الأخير عن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء شركة جديدة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، والتي تخطط لإنشاء 5000 شاحن سريع في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2030، ومع هذه التطورات الأخيرة، تستعد المملكة العربية السعودية لتعلب دورًا رائدًا في مجال التنقل الإلكتروني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام أو العامين القادمين، وتحقيق تقدم ملحوظ في تصنيفها على مؤشر (GEMRIX) من موقعها الحالي في مجموعة أسواق السيارات الكهربائية الناشئة.
محطات الشحن
وتركز المملكة أيضا على تطوير البنية التحتية العامة للشحن الكهربائي بالتعاون مع لاعبين رئيسيين مثل ((إليكترومين)) و((إيه بي بي))، حيث قامت شركة ((إليكترومين)) بتركيب 100 محطة شحن كهربائي، وتخطط للتوسع بشكل أكبر بدعم حكومي.
وتمكن الميزة الجغرافية التي تتمتع بها المملكة من استخراج ومعالجة المعادن النادرة الضرورية لإنتاج البطاريات، وتم الإعلان عن استثمار بقيمة 6 مليارات دولار في مشاريع تعدين الصلب المستدام، وإنتاج معادن بطاريات المركبات الكهربائية بهدف استقطاب الاستثمارات في المستقبل.
لا تعتبر الجهود الشاملة التي تبذلها المملكة لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية، وإنشاء صناعة محلية قوية للمركبات الكهربائية تحويلية للمملكة فحسب، ولكنها أيضا محورية للتحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة، وتمهد هذه المبادرات المدعومة باستثمارات كبيرة وشراكات إستراتيجية الطريق أمام المملكة لتصبح لاعبًا رئيسيًا في مجال المركبات الكهربائية، ومن خلال تعزيز بيئة مواتية لمصنعي المركبات الكهربائية ومستهلكيها على حد سواء، وتعمل المملكة على تسريع وتيرة الابتكار والاعتماد، ويعد هذا المنهج متعدد الأوجه بمثابة شهادة على التزام المملكة بتحقيق رؤيتها 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

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