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سوق الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع خاسرا 158 نقطة

10/22/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 158 نقطة عند مستوى 10496 نقطة وبتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 30 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 198شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ثمار، والتطويرية الغذائية، والإنماء طوكيو، وزين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كابلات الرياض، والبلاد، وفيبكو، والزامل للصناعة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.10% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والأهلي ، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23356.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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