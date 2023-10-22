سوق الأسهم السعودية ينهي أولى تعاملات الأسبوع خاسرا 158 نقطة

(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد باللون الأحمر خاسرا 158 نقطة عند مستوى 10496 نقطة وبتداولات تجاوزت 3 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 30 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 198شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ثمار، والتطويرية الغذائية، والإنماء طوكيو، وزين السعودية، وأنابيب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كابلات الرياض، والبلاد، وفيبكو، والزامل للصناعة، والدوائية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 7.10% .
فيما كانت أسهم شركات شمس، والباحة، وزين السعودية، وأرامكو السعودية، وأمريكانا الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والأهلي ، وزين السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 480.44 نقطة ليقفل عند مستوى 23356.61 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.
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