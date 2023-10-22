52 شكوى يوميا على شركات الطيران

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد الشكاوى التي رفعها المسافرون على الناقلات الجوية خلال شهر أغسطس الماضي 1626 شكوى، وبمتوسط يومي يصل إلى 52 شكوى يوميًا، حسب تقرير الهيئة العامة للطيران المدني حول مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات. شكاوى الشركات
ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع (39) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر سبتمبر وصلت إلى 100%، بينما حلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (66) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران أديل، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (111) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 65، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر سبتمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر. شكاوى المطارات
وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر سبتمبر الماضي أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
كما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
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