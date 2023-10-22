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52 شكوى يوميا على شركات الطيران

10/22/2023 2:21:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الشكاوى التي رفعها المسافرون على الناقلات الجوية خلال شهر أغسطس الماضي 1626 شكوى، وبمتوسط يومي يصل إلى 52 شكوى يوميًا، حسب تقرير الهيئة العامة للطيران المدني حول مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات.
شكاوى الشركات
ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت أقل شركات الطيران شكاوى، بواقع (39) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر سبتمبر وصلت إلى 100%، بينما حلَّ طيران ناس ثانيًا بواقع (66) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، وجاء ثالثًا طيران أديل، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (111) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 65، فيما جاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر سبتمبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم الرحلات، ثم التذاكر.
شكاوى المطارات
وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات لشهر سبتمبر الماضي أشار إلى حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 6 ملايين مسافر سنويًا، وبواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
كما حصل مطار الأمير سلطان الدولي على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة، وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويًا، بما نسبته 1% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة، وبنسبة معالجة للشكاوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.

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