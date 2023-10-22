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مدرسة الوسطى تتسلطن

10/22/2023 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز الرياض إلى المركز الـ11، بعدما استعاد نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه الاتفاق 1 /صفر في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد، في ختام الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل لمدرسة الوسطى وهدف اللقاء الوحيد خالد الشويحي ((18))، ليرفع بذلك الرياض رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي الاتفاق على 17 نقطة في المركز السابع.

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