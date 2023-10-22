مدرسة الوسطى تتسلطن
التاريخ
10/22/2023 2:21:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) قفز الرياض إلى المركز الـ11، بعدما استعاد نغمة الانتصارات بتغلبه على ضيفه الاتفاق 1 /صفر في المواجهة التي جمعتهما على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد، في ختام الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل لمدرسة الوسطى وهدف اللقاء الوحيد خالد الشويحي ((18))، ليرفع بذلك الرياض رصيده إلى 11 نقطة، بينما بقي الاتفاق على 17 نقطة في المركز السابع.
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