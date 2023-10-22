بيريز يحضر موقعة برشلونة

(MENAFN
- Al Watan) قرر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز حضور مباراة الكلاسيكو المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، رغم العلاقة المتوترة بين إدارتي الريال وبرشلونة عقب قضية نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بالدوري الإسباني خوسيه إنريكي نيجريرا.
وتغيب بيريز عن حضور كلاسيكو الموسم الماضي في ملعب ((كامب نو))، عقب إعلان الميرنجي دخوله خصما لبرشلونة في قضية نيجريرا.
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