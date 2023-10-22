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بيريز يحضر موقعة برشلونة

10/22/2023 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) قرر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز حضور مباراة الكلاسيكو المقررة السبت المقبل، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، رغم العلاقة المتوترة بين إدارتي الريال وبرشلونة عقب قضية نائب الرئيس السابق للجنة الحكام بالدوري الإسباني خوسيه إنريكي نيجريرا.
وتغيب بيريز عن حضور كلاسيكو الموسم الماضي في ملعب ((كامب نو))، عقب إعلان الميرنجي دخوله خصما لبرشلونة في قضية نيجريرا.

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