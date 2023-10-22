الرياض بطل البولو
التاريخ
10/22/2023 2:21:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) توج الرياض بلقب بطولة الكأس الفضية للبولو في نسختها الثانية، بعد تفوقه بفارق الأهداف على كازا الرياض، الذي حصل على المركز الثاني، بينما جاء فريق تمام في المركز الثالث.
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