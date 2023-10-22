191 لاعبا ببطولة شطرنج مكة المكرمة
التاريخ
10/22/2023 2:21:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) استضافت جامعة أم القُرى بطولة مكة للشطرنج، بمشاركة 191 لاعبا لفئتي الكبار والأطفال مثلوا 13 دولة، وحقق المركز الأول لفئة الكبار فؤاد مفلح، ولفئة الأطفال عبدالله عامر.
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