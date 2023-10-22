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191 لاعبا ببطولة شطرنج مكة المكرمة

10/22/2023 2:21:20 PM
(MENAFN- Al Watan) استضافت جامعة أم القُرى بطولة مكة للشطرنج، بمشاركة 191 لاعبا لفئتي الكبار والأطفال مثلوا 13 دولة، وحقق المركز الأول لفئة الكبار فؤاد مفلح، ولفئة الأطفال عبدالله عامر.

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