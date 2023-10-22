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8 فئات ينبغي عليها استخدام جهاز دكسا

10/22/2023 2:21:09 PM
(MENAFN- Al Watan) جهاز دکسا (DEXA) هو جهاز طبي يستخدم موجات من الأشعة السينية ذات طاقات منخفضة يستخدم لتشخيص هشاشة العظام، وأشارت هيئة الغذاء والدواء في انفوجرافيك لها عبر منصة X للفئات التي ينبغي عليها الحرص على فحص هشاشة العظام أكثر من غيرها وهي:
-النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية
-الرجال الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي أو أمراض الكلى أو الكبد المزمنة
-النساء المدخنات
-أصحاب التاريخ العائلي للإصابة بهشاشة العظام
- مستخدمو الأدوية المسببة لهشاشة العظام (اسأل طبيبك)
-الأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو الغدد الجار الدرقية
-من سبق لهم التعرض لكسر في الورك
-مصابو مرض السكري من النوع الأول
* هشاشة العظام
أشارت وزارة الصحة إلى هشاشة العظام على أنها مشكلة شائعة، وأوضحت بأنها حالة تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات.
وغالبًا ما يتم تشخيص المرض عند سقوط طفيف، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام. يُشار إلى أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.
من مسمياتها :ترقق العظام - المرض الصامت.
*أسبابها
* استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات (الكورتيزون) عن طريق الفم بجرعات عالية لفترة طويلة، وتناول عقار الهيبارين، وهو مانع للتجلط، وبعض أدوية الصرع، مثل دواء الفنيتوين.
* الإصابة ببعض مشكلات الغدد وإنتاج الهرمونات مثل: زيادة إفراز الغدة الدرقية والجار درقية، ومتلازمة كوشينغ، ونقص هرمون الإستروجين.
* تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، وخصوصًا إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا (قبل عمر 45 سنة).
*الأعراض
عادةً لا يوجد أعراض في المراحل المبكرة، لكن عند تقدم الحالة قد تظهر بعض الأعراض وتشمل:
* ألم في أسفل الظهر؛ بسبب كسر، أو تفكك الفقرات.
* انحناء الظهر، وقصر القامة مع مرور الوقت.
* كسر العظم بسهولة أكثر من المتوقع.

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