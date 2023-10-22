8 فئات ينبغي عليها استخدام جهاز دكسا

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- Al Watan) جهاز دکسا (DEXA) هو جهاز طبي يستخدم موجات من الأشعة السينية ذات طاقات منخفضة يستخدم لتشخيص هشاشة العظام، وأشارت هيئة الغذاء والدواء في انفوجرافيك لها عبر منصة X للفئات التي ينبغي عليها الحرص على فحص هشاشة العظام أكثر من غيرها وهي:
-النساء بعد انقطاع الدورة الشهرية
-الرجال الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي أو أمراض الكلى أو الكبد المزمنة
-النساء المدخنات
-أصحاب التاريخ العائلي للإصابة بهشاشة العظام
- مستخدمو الأدوية المسببة لهشاشة العظام (اسأل طبيبك)
-الأشخاص الذين يعانون من أمراض الغدة الدرقية مثل فرط نشاط الغدة الدرقية أو الغدد الجار الدرقية
-من سبق لهم التعرض لكسر في الورك
-مصابو مرض السكري من النوع الأول
* هشاشة العظام
أشارت وزارة الصحة إلى هشاشة العظام على أنها مشكلة شائعة، وأوضحت بأنها حالة تصبح العظام فيها ضعيفة، وسهلة الكسر، وتتطور ببطء على مدى عدة سنوات.
وغالبًا ما يتم تشخيص المرض عند سقوط طفيف، أو تأثير مفاجئ يسبب كسر العظام. يُشار إلى أن النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بهشاشة العظام بعد انقطاع الطمث.
من مسمياتها :ترقق العظام - المرض الصامت.
*أسبابها
* استخدام بعض الأدوية مثل الكورتيكوستيرويدات (الكورتيزون) عن طريق الفم بجرعات عالية لفترة طويلة، وتناول عقار الهيبارين، وهو مانع للتجلط، وبعض أدوية الصرع، مثل دواء الفنيتوين.
* الإصابة ببعض مشكلات الغدد وإنتاج الهرمونات مثل: زيادة إفراز الغدة الدرقية والجار درقية، ومتلازمة كوشينغ، ونقص هرمون الإستروجين.
* تفقد النساء كثافة عظامهن بسرعة في السنوات القليلة الأولى بعد انقطاع الطمث، وخصوصًا إذا بدأ انقطاع الطمث مبكرًا (قبل عمر 45 سنة).
*الأعراض
عادةً لا يوجد أعراض في المراحل المبكرة، لكن عند تقدم الحالة قد تظهر بعض الأعراض وتشمل:
* ألم في أسفل الظهر؛ بسبب كسر، أو تفكك الفقرات.
* انحناء الظهر، وقصر القامة مع مرور الوقت.
* كسر العظم بسهولة أكثر من المتوقع.
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