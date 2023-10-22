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أطفال أصحّاء لمستقبل مشرق.. مبادرة مجتمعية بجامعة الملك سعود - جريدة الوطن السعودية

10/22/2023 2:20:55 PM
(MENAFN- Al Watan) أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود مبادرة (أطفال أصحّاء... لمستقبل مشرق) وذلك يوم الخميس الماضي في مجمع العثيم مول بالربوة بالرياض.
وشاركت عيادات الكلية وأقسامها التالية (أمراض التخاطب والسمع، التغذية والتثقيف الصحي، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، البصريات، صحة الفم والأسنان، الأشعة، المختبرات).
كما تمت مشاركة الجمعيات ذات العلاقة وهي: جمعية رعاية الطفولة، والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، والجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، والجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي.
وهدفت هذه المبادرة رفع مستوى الوعي عند الأهالي حول الكثير من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال وطرق علاجها والوقاية منها، كما هدفت المبادرة إلى اجراء بعض الفحوصات للأطفال و تحويل من يحتاج إلى المتابعة إلى عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.
وتضمنت المبادرة المجتمعية، والتي يشرف عليها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في أمراض الأطفال بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، تقديم الاستشارات و الخدمات الآتية: فحص سلامة النظر، والعلاج الطبيعي والنشاط البدني، وصحة الفم والأسنان، والتثقيف الصحي والتغذية المناسبة، والعلاج الوظيفي، وفحص سلامة التخاطب، وفحص السمع، والأشعة، والمختبرات. حيث بلغ عدد المستفيدين 2908 مستفيد، وبلغ عدد من تم تحويلهم الى عيادات الكلية للمتابة 156 طفل.
كما أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة للمبادرة جلسات استشارية (عن بعد) لأولياء الأمور في التخصصات المذكورة أعلاه.
يذكر أن هذه الفعالية المجتمعية تهدف الى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بتحقيق حياة عامرة وصحية للمجتمع وهي احدى مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث (خدمة المجتمع) في الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود والتي تسعى الكلية الى المساهمة في تحقيقها.

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