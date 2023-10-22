أطفال أصحّاء لمستقبل مشرق.. مبادرة مجتمعية بجامعة الملك سعود - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود مبادرة (أطفال أصحّاء... لمستقبل مشرق) وذلك يوم الخميس الماضي في مجمع العثيم مول بالربوة بالرياض.
وشاركت عيادات الكلية وأقسامها التالية (أمراض التخاطب والسمع، التغذية والتثقيف الصحي، العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، البصريات، صحة الفم والأسنان، الأشعة، المختبرات).
كما تمت مشاركة الجمعيات ذات العلاقة وهي: جمعية رعاية الطفولة، والجمعية السعودية للعلاج الطبيعي، والجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية، والجمعية السعودية للتعزيز والتثقيف الصحي.
وهدفت هذه المبادرة رفع مستوى الوعي عند الأهالي حول الكثير من الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال وطرق علاجها والوقاية منها، كما هدفت المبادرة إلى اجراء بعض الفحوصات للأطفال و تحويل من يحتاج إلى المتابعة إلى عيادات كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود.
وتضمنت المبادرة المجتمعية، والتي يشرف عليها نخبة من الاستشاريين والمتخصصين في أمراض الأطفال بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك سعود، تقديم الاستشارات و الخدمات الآتية: فحص سلامة النظر، والعلاج الطبيعي والنشاط البدني، وصحة الفم والأسنان، والتثقيف الصحي والتغذية المناسبة، والعلاج الوظيفي، وفحص سلامة التخاطب، وفحص السمع، والأشعة، والمختبرات. حيث بلغ عدد المستفيدين 2908 مستفيد، وبلغ عدد من تم تحويلهم الى عيادات الكلية للمتابة 156 طفل.
كما أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة للمبادرة جلسات استشارية (عن بعد) لأولياء الأمور في التخصصات المذكورة أعلاه.
يذكر أن هذه الفعالية المجتمعية تهدف الى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بتحقيق حياة عامرة وصحية للمجتمع وهي احدى مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث (خدمة المجتمع) في الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود والتي تسعى الكلية الى المساهمة في تحقيقها.
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