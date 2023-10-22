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جفاف الأمازون يكشف نقوشا قديمة

10/22/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Al Watan) في منطقة الأمازون البرازيلية التي تشهد مرحلة جفاف قصوى، انخفض منسوب أنهار عدة بشكل كبير، ما كشف عن صخور عادة ما تكون مغمورة بالمياه، عليها نقوش قد يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام.
تقول ليفيا ريبيرو، التي تعيش منذ 27 عاما في ماناوس، عاصمة ولاية أمازوناس في شمال البرازيل، الواقعة على ضفاف نهر ريو نيغرو ((اعتقدتُ أن الأمر كذبة)).
وتوضح بعد ملاحظتها المنحوتات على طول النهر في موقع برايا داس لاجيس ((لم أرَ شيئا كهذا من قبل)).
يمثل معظم هذه النقوش وجوها بشرية، مستطيلة أو بيضوية، مع تعابير تكشف عن ابتسامات أو أخرى قاتمة أكثر.
وكانت مياه نهر ريو نيغرو، أحد الروافد الرئيسية لنهر الأمازون، والذي بلغ تدفقه الأسبوع الماضي أدنى مستوى له منذ 121 عاما، تغطي حتى فترة قريبة خلت التكوينات الصخرية وأعمالها الفنية.
وإذا كان ظهور النقوش بسبب الجفاف قد أسعد العلماء والزوار الفضوليين، فإنّ الظاهرة مع ذلك تثير تساؤلات.
وتؤكد ليفيا ريبيرو ((نحن نأتي وننظر إلى (النقوش) ونجدها رائعة. ولكن في الوقت نفسه، الأمر مقلق))، مضيفة ((أتساءل عما إذا كان هذا النهر سيبقى موجودا بعد 50 أو 100 عام)).

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