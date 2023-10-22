Sunday, 22 October 2023 10:02 GMT

هل البهاق وراثي

10/22/2023 2:16:48 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل الإجابة عن السؤال لا بد أن نوضح معنى كلمة وراثي حتى يتسنى للقارئ فهم الموضوع.
المقصود علميا بكلمة وراثي هو وجود سبب مرتبط بالجينات الوراثية وبالتالي وجود فرصة لانتقال المرض إلى الشخص من والديه. هذه الفرصة تختلف من مرض لآخر وبالتالي قد تكون الفرصة مرتفعة أو قد تكون نادرة الحدوث. ولكن المشهور اجتماعيا أن كلمة وراثي تعني أن المرض سوف ينتقل لا محالة من الشخص المصاب إلى أبنائه أو أحفاده وهذا خطأ. البهاق مرض متعدد الأسباب وتشير الأبحاث إلى أن 80% يعود لأسباب جينية و20% لأسباب بيئية. على مستوى الجينات لا يوجد جين واحد مسؤول عن البهاق بل عدة جينات متوزعة في عدة أماكن من جينوم الإنسان. لذلك يصعب التنبؤ بدقة بفرص الانتقال من الوالدين للأبناء حسب قوانين الوراثة المندليّة.
تشير الدراسات إلى أن نسبة الإصابة بالبهاق في المجتمع العالمي هي 1%.
ولو فحصنا هؤلاء المصابين الـ(1%) سنجد أن 91% منهم أصيبوا بالبهاق دون أن يكون لديهم تاريخ إصابة بالبهاق في العائلة. بمعنى أن فرصة إصابة الشخص في حال كون أحد الوالدين مصابا بالبهاق هي 5% مقارنة بعامة الناس الأصحاء. في بعض المجتمعات يعتبر البهاق وصمة عار وقد يتسبب في عدم قبول الزواج من المصاب بالبهاق سواءً كان ذكرا أو أنثى خوفا من إصابة الأبناء بالمرض. بل وأبعد من ذلك قد يتسبب في رفض الزواج من شخص سليم لأن أحد أفراد عائلته مصاب بالبهاق! مما يسبب أزمات نفسية واجتماعية لا مبرر لها.

MENAFN22102023000089011017ID1107283474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث