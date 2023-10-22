هل البهاق وراثي

(MENAFN
- Al Watan) قبل الإجابة عن السؤال لا بد أن نوضح معنى كلمة وراثي حتى يتسنى للقارئ فهم الموضوع.
المقصود علميا بكلمة وراثي هو وجود سبب مرتبط بالجينات الوراثية وبالتالي وجود فرصة لانتقال المرض إلى الشخص من والديه. هذه الفرصة تختلف من مرض لآخر وبالتالي قد تكون الفرصة مرتفعة أو قد تكون نادرة الحدوث. ولكن المشهور اجتماعيا أن كلمة وراثي تعني أن المرض سوف ينتقل لا محالة من الشخص المصاب إلى أبنائه أو أحفاده وهذا خطأ. البهاق مرض متعدد الأسباب وتشير الأبحاث إلى أن 80% يعود لأسباب جينية و20% لأسباب بيئية. على مستوى الجينات لا يوجد جين واحد مسؤول عن البهاق بل عدة جينات متوزعة في عدة أماكن من جينوم الإنسان. لذلك يصعب التنبؤ بدقة بفرص الانتقال من الوالدين للأبناء حسب قوانين الوراثة المندليّة.
تشير الدراسات إلى أن نسبة الإصابة بالبهاق في المجتمع العالمي هي 1%.
ولو فحصنا هؤلاء المصابين الـ(1%) سنجد أن 91% منهم أصيبوا بالبهاق دون أن يكون لديهم تاريخ إصابة بالبهاق في العائلة. بمعنى أن فرصة إصابة الشخص في حال كون أحد الوالدين مصابا بالبهاق هي 5% مقارنة بعامة الناس الأصحاء. في بعض المجتمعات يعتبر البهاق وصمة عار وقد يتسبب في عدم قبول الزواج من المصاب بالبهاق سواءً كان ذكرا أو أنثى خوفا من إصابة الأبناء بالمرض. بل وأبعد من ذلك قد يتسبب في رفض الزواج من شخص سليم لأن أحد أفراد عائلته مصاب بالبهاق! مما يسبب أزمات نفسية واجتماعية لا مبرر لها.
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