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فوائد صحية لممارسة الكتابة

10/22/2023 2:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة علمية حديثة فوائد صحية كبيرة تحققها ممارسة الكتابة، مؤكدةً أنها تسهم في القضاء على التوتر.
وأوضحت الدراسة أن الكتابة من شأنها أن تحسّن صحة الشخص، وتكون مفيدة لحياته العامة، مشيرةً إلى الكتابة الأدبية على وجه الخصوص.
وبيّنت أن الكتابة تعمل على تقليل إنتاج هرمون الكورتيزول المضر الذي يؤثر سلبيا في أجساد البشر، ويتم إنتاجه بالغدد الكظرية عندما يدخل الإنسان في حالة من التوتر، ويؤدي إلى زيادة دهون البطن والالتهاب العام وجفاف الجلد، وأعراض أخرى سيئة.
وقارنت الدراسة الأثر الإيجابي لممارسة الكتابة بالأثر الناتج عن تناول الطعام الجيد، والنوم بصورة منتظمة، وممارسة التمارين الرياضية، لافتةً إلى أن الكتابة إحدى الطرق الثابتة علميا لتحقيق ذلك، ولكنها غير معروفة.

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