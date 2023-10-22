فوائد صحية لممارسة الكتابة

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة علمية حديثة فوائد صحية كبيرة تحققها ممارسة الكتابة، مؤكدةً أنها تسهم في القضاء على التوتر.
وأوضحت الدراسة أن الكتابة من شأنها أن تحسّن صحة الشخص، وتكون مفيدة لحياته العامة، مشيرةً إلى الكتابة الأدبية على وجه الخصوص.
وبيّنت أن الكتابة تعمل على تقليل إنتاج هرمون الكورتيزول المضر الذي يؤثر سلبيا في أجساد البشر، ويتم إنتاجه بالغدد الكظرية عندما يدخل الإنسان في حالة من التوتر، ويؤدي إلى زيادة دهون البطن والالتهاب العام وجفاف الجلد، وأعراض أخرى سيئة.
وقارنت الدراسة الأثر الإيجابي لممارسة الكتابة بالأثر الناتج عن تناول الطعام الجيد، والنوم بصورة منتظمة، وممارسة التمارين الرياضية، لافتةً إلى أن الكتابة إحدى الطرق الثابتة علميا لتحقيق ذلك، ولكنها غير معروفة.
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