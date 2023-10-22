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إطلاق 23 قمرا صناعيا

10/22/2023 2:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت شركة ((سبيس إكس)) بنجاح مهمة الإطلاق رقم 58 في هذا العام، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 حاملاً 23 قمراً اصطناعياً للإنترنت من نوع ((ستارلينك)) من قاعدة ((كيب كانافيرال)) الفضائية في ولاية فلوريدا فوق المحيط الأطلسي في وقت متأخر من مساء السبت.
وانطلق الصاروخ من مجمع الإطلاق 40 في قاعدة كانافيرال الفضائية في الساعة 10:17 مساء (02:17 بتوقيت جرينتش أمس) في رحلة في مسار جنوبي بحيث تمت رؤيته أسفل الساحل الشرقي لولاية فلوريدا.
وشهدت منطقة ساحل الفضاء (سبيس كوست) في ولاية فلوريدا الأمريكية رقماً قياسياً بلغ 57 عملية إطلاق في عام 2022، وهو ما تم بلوغه قبل أربعة أيام عندما أرسلت سبيس إكس آخر مهمة لها لإطلاق قمر صناعي من نوع ((ستارلينك)).
وكانت شركة سبيس إكس مسؤولة عن جميع عمليات الإطلاق الـ 58 باستثناء أربع عمليات تم إطلاقها من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية ومركز كينيدي للفضاء، من قبل شركتي ((يونيتد لونتش ألاينس)) و ((ريلاتيفيتي سبيس)).

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