إطلاق 23 قمرا صناعيا

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت شركة ((سبيس إكس)) بنجاح مهمة الإطلاق رقم 58 في هذا العام، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 حاملاً 23 قمراً اصطناعياً للإنترنت من نوع ((ستارلينك)) من قاعدة ((كيب كانافيرال)) الفضائية في ولاية فلوريدا فوق المحيط الأطلسي في وقت متأخر من مساء السبت.
وانطلق الصاروخ من مجمع الإطلاق 40 في قاعدة كانافيرال الفضائية في الساعة 10:17 مساء (02:17 بتوقيت جرينتش أمس) في رحلة في مسار جنوبي بحيث تمت رؤيته أسفل الساحل الشرقي لولاية فلوريدا.
وشهدت منطقة ساحل الفضاء (سبيس كوست) في ولاية فلوريدا الأمريكية رقماً قياسياً بلغ 57 عملية إطلاق في عام 2022، وهو ما تم بلوغه قبل أربعة أيام عندما أرسلت سبيس إكس آخر مهمة لها لإطلاق قمر صناعي من نوع ((ستارلينك)).
وكانت شركة سبيس إكس مسؤولة عن جميع عمليات الإطلاق الـ 58 باستثناء أربع عمليات تم إطلاقها من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية ومركز كينيدي للفضاء، من قبل شركتي ((يونيتد لونتش ألاينس)) و ((ريلاتيفيتي سبيس)).
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