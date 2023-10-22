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Whatsapp يستغني عن كلمات السر

10/22/2023 2:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يمنح تطبيق التواصل الاجتماعي واتسآب مستخدمي الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد طريقة أبسط للدخول إلى حساباتهم، باستخدام ما يعرف باسم مفاتيح المرور، وهو ما يمكن أن يكون بداية النهاية لعصر التحقق من هوية المستخدم عبر كلمات المرور أو التحقق ذي المرحلتين.
ومع استخدام الأسلوب الجديد لتسجيل الدخول، والمنتظر إضافته في باقي التطبيقات خلال الفترة المقبلة، يمكن لملياري مستخدم لتطبيق واتسآب الدخول إلى حساباتهم بنفس طريقة فتح هوتفهم الذكية، سواء باستخدام الرقم السري أو وجه المستخدم أو بصمة الإصبع، وبمجرد تنشيط خاصية مفتاح المرور على أي تطبيق، لا يحتاج المستخدم بعد ذلك لتذكر كلمة المرور أو تأكيد هويته عبر استخدام أسلوب التحقق ذي العنصرين المعقد.
وتقول شركة واتسآب التابعة لمجموعة ميتا بلاتفورمس المالكة لشبكة التواصل الاجتماعي واتسآب إن المستخدم سيحتاج إلى الإصدار أندرويد 9 أو الأحدث، بالإضافة إلى الارتباط بحساب على جوجل مع أحدث نسخة من المتجر الإلكتروني بلاي ستور، حتى يستطيع إضافة خاصية مفتاح المرور إلى تطبيق واتسآب، كما يحتاج المستخدم لتفعيل خاصية إغلاق شاشة الهاتف.

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