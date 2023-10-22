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إنقاذ حياة متسلقة بعد إصابة مروعة

10/22/2023 2:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) تعرضت روبينا جيل لحادث انزلاق مروع، أدى إلى تعرضها لكسور متعددة كادت تودي بحياتها، نظرا لتعقيدات الإصابة.
وقع الحادث عندما انزلقت جيل في أثناء محاولتها تسلق الصخور داخل أحد مراكز التدريب، على الرغم من خبرتها الواسعة في هذه الرياضة، حيث تسلقت جبل كليمنجارو الشهير في كينيا العام الماضي.
وتذكرت جيل، المقيمة في دبي، والتي عملت في مجال التسويق، تلك اللحظات المروعة، قائلة: ((عندما أدركت الارتفاع الذي كنت عليه، حاولت الهبوط بطريقة آمنة، لحماية العمود الفقري)).
وتم نقل روبينا فورا إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات المحلية، قبل أن تُنقل إلى المستشفى السعودي - الألماني في دبي. ووفق الأطباء، فقد أصيبت بكسور خطيرة في العمود الفقري وعظم الكعب.
وقال الدكتور محمد عواد، الاستشاري في المستشفى السعودي - الألماني بجراحة العظام والكسور في مدينة البترجي الطبية دبي، إن حالتها تحد من الطب الحديث، حيث ((كان الهدف الرئيسي من العلاج هو إعادة روبينا إلى الحياة الطبيعية، خصوصًا مع نشاطها البدني الكبير)).
وأضاف: ((اضطررنا لانتظار تراجع التورم في ساقيها قبل بدء الجراحة)).
وفيما يتعلق بالجراحة، أفاد الدكتور عواد: ((كان الجانب الأيمن من القدم أكثر تعقيدًا من الجانب الأيسر، مما استدعى تقنيات جراحية معقدة)).
وعلى الرغم من التحديات، استجابت روبينا للعلاج بشكل ملحوظ، وبدأت في جلسات العلاج الطبيعي بالفعل في اليوم التالي، وخرجت من المستشفى، وأُوصِيَت بالراحة المكثفة لثلاثة أشهر.
وقالت روبينا بنظرة متفائلة: ((سأستمر في رحلتي نحو التعافي، وأعود لرياضتي المفضلة)).
وختمت بنصيحة لكل المتنزهين: ((حتى إن كنت محترفًا، عليك دائمًا التوخي الحذر، لأن خطأ في التقدير قد يودي بحياتك أو تصاب بضرر شديد يكون صعب الإصلاح)).

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