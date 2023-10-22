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81 مليارا حجم سوق تقنية المعلومات

10/22/2023 2:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن أرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، حيث بلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لعام 2022 حوالي 81 مليار ريال، فيما بلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المتوقع لعام 2025 حوالي 103 مليار ريال، فيما كانت القيمة السوقية للشركات التقنية المدرجة في السوق المالية أكثر من 118 مليار ريال، وبلغ حجم الإيرادات للمنتجات التقنية المحلية أكثر من 500 مليون ريال، وأعلنت عن أكثر من 1000 شركة تقنية محلية مسجلة، وأكثر من 150 منتجًا تقنيًا محليًا مسجلا في دليل المنتجات التقنية المحلية، وأكثر من 18 عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية و11% نسبة النمو السنوي المركب لسوق البرمجيات و99% نسبة تغطية المناطق الحضرية في المملكة بشبكة أبراج داعمة لإنترنت الأشياء، وأكثر من 12 مليون اشتراك أجهزة إنترنت الأشياء.

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