81 مليارا حجم سوق تقنية المعلومات

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن أرقام سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في المملكة، حيث بلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة لعام 2022 حوالي 81 مليار ريال، فيما بلغ حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة المتوقع لعام 2025 حوالي 103 مليار ريال، فيما كانت القيمة السوقية للشركات التقنية المدرجة في السوق المالية أكثر من 118 مليار ريال، وبلغ حجم الإيرادات للمنتجات التقنية المحلية أكثر من 500 مليون ريال، وأعلنت عن أكثر من 1000 شركة تقنية محلية مسجلة، وأكثر من 150 منتجًا تقنيًا محليًا مسجلا في دليل المنتجات التقنية المحلية، وأكثر من 18 عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية و11% نسبة النمو السنوي المركب لسوق البرمجيات و99% نسبة تغطية المناطق الحضرية في المملكة بشبكة أبراج داعمة لإنترنت الأشياء، وأكثر من 12 مليون اشتراك أجهزة إنترنت الأشياء.
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