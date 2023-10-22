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توقيع 52 مذكرة تفاهم خلال منتدى الاستثمار السعودي الكوري

10/22/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد منتدى الاستثمار السعودي الكوري، اليوم الأحد، توقيع 52 مذكرة تفاهم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات عدة تشمل السيارات والتطوير العقاري وتحلية المياه والطاقة المتجددة والسياحة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وغيرها.
وانطلقت فعاليات المنتدى في الرياض، لبحث العلاقات الاستثمارية المتبادلة بين الدولتين.
ويأتي انعقاد المنتدى على هامش زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى السعودية يون سوك يول.
ويشمل جدول أعمال منتدى الاستثمار السعودي الكوري جلسات على المستوى الوزاري وجلسات عامة فضلا عن الاجتماعات الثنائية، ومن المتوقع توقيع 71 اتفاقية بين الطرفين.
وفي وقت سابق، تم إنشاء صندوق مشترك للشركات الناشئة بقيمة 160 مليون دولار يهدف إلى دعم الاستثمار المتبادل بين البلدين.

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