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رتال الراعي الماسي لمعرض ريستاتكس الشرقية 2023

10/22/2023 2:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن مشاركتها كراعٍ ماسي لمعرض ريستاتكس الشرقية 2023، الذي سيقام ضمن معرض أكسبو الظهران خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل.
وتأتي مشاركة "رتال" في "ريستاتكس"؛ لاستعراض أبرز مشاريعها العمرانية، وعرض قصص نجاحها في مجال التطوير العقاري المستدام، والتي تواكب رؤية السعودية 2030.
وستشارك "رتال" بعروض ونماذج لعدد من أحدث مشاريعها التي تم البدء في تنفيذها، وهي: مشروع" رتال رايز"، ومشروع تطوير واجهة بحرية فاخرة مع العلامة التجارية الريتز كارلتون، ومشاريع: "إيوان ثروة" و "رويا النخيل" و "آر بي سي" الخبر.
وقال المهندس عبد الله البريكان، الرئيس التنفيذي لـ"رتال": "تعكس مشاركتنا في ريستاتكس التزامنا بدعم القطاع العقاري في المملكة، وتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المستفيدين، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أن المعرض يُمثّل فرصة مهمة لنا لعرض أحدث مشاريعنا وإطلاق مبادرات جديدة".
ومن المتوقع أن يشهد معرض ريستاتكس الشرقية- الحدث العقاري السنوي الأكبر في المملكة العربية السعودية، والذي يقام لأول مرة في المنطقة الشرقية- مشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار في القطاعين الحكومي والخاص.

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