رتال الراعي الماسي لمعرض ريستاتكس الشرقية 2023

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني عن مشاركتها كراعٍ ماسي لمعرض ريستاتكس الشرقية 2023، الذي سيقام ضمن معرض أكسبو الظهران خلال الفترة من 31 أكتوبر الجاري حتى 3 نوفمبر المقبل.
وتأتي مشاركة "رتال" في "ريستاتكس"؛ لاستعراض أبرز مشاريعها العمرانية، وعرض قصص نجاحها في مجال التطوير العقاري المستدام، والتي تواكب رؤية السعودية 2030.
وستشارك "رتال" بعروض ونماذج لعدد من أحدث مشاريعها التي تم البدء في تنفيذها، وهي: مشروع" رتال رايز"، ومشروع تطوير واجهة بحرية فاخرة مع العلامة التجارية الريتز كارلتون، ومشاريع: "إيوان ثروة" و "رويا النخيل" و "آر بي سي" الخبر.
وقال المهندس عبد الله البريكان، الرئيس التنفيذي لـ"رتال": "تعكس مشاركتنا في ريستاتكس التزامنا بدعم القطاع العقاري في المملكة، وتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجات المستفيدين، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، كما أن المعرض يُمثّل فرصة مهمة لنا لعرض أحدث مشاريعنا وإطلاق مبادرات جديدة".
ومن المتوقع أن يشهد معرض ريستاتكس الشرقية- الحدث العقاري السنوي الأكبر في المملكة العربية السعودية، والذي يقام لأول مرة في المنطقة الشرقية- مشاركة واسعة من كبرى شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار في القطاعين الحكومي والخاص.
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